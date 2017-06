Dijon : nouveau rassemblement le 5 juillet pour les élèves menacés d'expulsion

Le collectif de soutien aux demandeurs d'asile et migrants dénonce le "chantage" proposé par les services de la préfecture aux familles des élèves étrangers sous le coup d'une OQTF (une obligation de quitter le territoire français). Ses membres appellent à un rassemblement le 5 juillet à Dijon.

Le collectif de soutien aux demandeurs d'asile et migrants dénonce à nouveau le "chantage" aux familles des élèves étrangers sous le coup d'une OQTF (une obligation de quitter le territoire français): ils pourront obtenir un titre de séjour à condition que leur famille quitte le pays ! En Côte-d’Or, plusieurs élèves sont dans cette situation. Ils sont au moins quatre au Lycée du Castel à Dijon. Ce qui est « Inacceptable » pour le collectif qui les soutient et qui appelle donc à ce cinquième rassemblement dijonnais. La date est déjà arrêtée. Ce sera le 5 juillet à 18h devant la préfecture de la Côte-d’Or à Dijon.

Marine Bignon prof de biochimie et membre du SNES FSU et Bruno Haberkorn, prof de math au lycée du castel à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Paul Garrigues, membre de la Ligue de Droits de l'Homme (association qui est membre du collectif), précise que ce rassemblement est aussi l'occasion d'interpeller la préfecture sur une autre situation alarmante, car depuis plusieurs semaines des familles avec enfants se retrouvent à la rue.

« On avait obtenu depuis plusieurs années un engagement de la préfecture qui disait être contre des enfants à la rue en Côte-d’Or, mais depuis quelques semaines, on a eu un brusque changement de position, notamment vis-à-vis des familles qui ne relèvent plus du dispositif CADA (Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile) et qui se retrouvent à la rue sans aucune solution même s’il y a des enfants. On a eu le cas il n’y a pas longtemps d’une famille avec deux enfants mineurs et la maman en plus qui est malade. Quand on a interpellé la préfecture sur leur cas, on nous a répondu que si les enfants ont plus de 3 ou 4 ans, on ne s’engage plus à les mettre à l’abri. Pour nous, c’est inconcevable qu’un gamin de 5 ans, quelque soit la situation de ses parents puisse se retrouver à la rue. Pour nous, c’est une violation élémentaire des droits de l’enfant. »

Le collectif comprend des associations et des syndicats comme la FSU 21 la FCPE mle SNES FSU Solidaires ou encore la Ligue des Droits de l'Homme le MRAP ou encore SOS refoulement etc

A Lire aussi : Dijon : nouveau rassemblement en soutien à des élèves menacés d'expulsion