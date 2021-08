Dijon : nouvelle interdiction de manifester près de la gare et dans le centre

Comme la semaine dernière, et les weekends précédents, la Préfecture de Côte-d'Or vient de prendre un nouvel arrêté, face à la manifestation anti-pass sanitaire prévue à Dijon samedi 21 août 2021. La zone concernée est la même, dans certaines rues du centre et autour de la gare. La semaine dernière, elle avait réuni plus de 1500 personnes dans les rues de la ville.

Le communiqué de la Préfecture

"Des manifestations revendicatives pour protester contre le pass sanitaire et « les réformes anti-sociales » sont prévues à Dijon ce samedi 21 août dans l'après-midi. Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, interdit par arrêté préfectoral toute manifestation, le samedi 21 août, de 12h à 21h, sur certaines voies et espaces publics du centre ville et de la gare SNCF de Dijon, ceci afin de préserver la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public".

Ce rassemblement n’a pas été déclaré en préfecture ; en l’absence de déclaration et donc d’organisateur identifié l’autorité de police n’est pas à même de s’assurer de la mise en œuvre de conditions de sécurité suffisantes et internes à la manifestation.

Lors du précédent rassemblement organisé le samedi 14 août 2021 contre le passe sanitaire et « les réformes anti-sociales » des incidents ont éclaté de nouveau.

Une forte affluence est observée les week-ends dans le centre-ville de Dijon et un nombre important de voyageurs est attendu en gare de Dijon et à ses abords le week-end du 21 août. Les forces de l'ordre seront mobilisées pour assurer le respect de cet arrêté.

Les zones concernées

La zone (en bleu) interdite aux manifestants près de la gare - Préfecture 21

La zone (en bleu) interdite aux manifestants dans le centre de Dijon - Préfecture 21