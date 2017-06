Dijon Plage : des cendriers de poche pour sensibiliser à la propreté

La Ville de Dijon continue sa campagne de sensibilisation à la propreté dans la ville. Et va encore plus loin : des cendriers de poche seront proposés et distribués aux baigneurs lors de l'opération "Dijon Plage".

La grande campagne de sensibilisation sur les gestes citoyens et la propreté, mise en place en mars dernier, se poursuit. Et jeter son mégot par terre va bientôt coûter cher à Dijon. 68 euros pour être précis ! C'est le prix de l'amende que va pouvoir dresser la police municipale dès le 21 juin.

Réduire les incivilités

La ville de Dijon veut ainsi tenter de rendre ses rues plus propres. La campagne avait démarré avec des affiches sur lesquelles on pouvait voir un mégot écrasé, aussi grand qu'une statue, dans les rues de Dijon. Le but, réduire les incivilités dans la cité des Ducs, ainsi, le mégot jeté par terre vous coûtera donc 68 euros, même chose si vous jetez un déchet ou un chewing-gum sur la voie publique ou si vous ne ramassez pas les déjections de votre chien.

Une plage plus propre

Et cette campagne de sensibilisation se poursuit même sur les bords du lac Kir, puisque cette année, nouveauté à Dijon Plage : la ville va mettre à disposition des plagistes des cendriers de poche, gratuits, pour donner encore plus à réfléchir aux Dijonnais.

Des poubelles expérimentales pour écraser ses mégots

1 820 corbeilles sont installées sur l'ensemble de la ville dont 435 rien que dans le centre ville. Et certaines d'entre elles, aux entrées de l'hôtel de ville et du passage Dauphine côté rue Bossuet sont même équipées, à titre expérimental, d'écrase mégots.