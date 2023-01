Dijon : plus de 200 manifestants dans la rue pour protester contre la réforme des retraites et l'inflation

Plus de 200 personnes ont répondu à l'appel du syndicat Solidaires 21 et sont descendues dans les rues dijonnaises pour protester contre la réforme des retraites et l'inflation. Une première manifestation "de reprise" avec un objectif : créer un élan social face à la retraite à 64 ans.