Dijon : plus de 200 personnes manifestent contre l'extension du pass sanitaire dans une ambiance tendue

Plus de 200 personnes ont manifesté, ce samedi 17 juillet, à Dijon (Côte-d'Or), contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. La manifestation, non-déclarée, s'est plusieurs fois retrouvée bloquée face aux forces de l'ordre.

Le cortège, composé de plus de 200 personnes, a été bloqué par un cordon de gendarmes au bout de la rue Jean-Jacques Rousseau.

"No vax, no diktat", pouvait-on lire sur certaines affiches, ce samedi 17 juillet à Dijon (Côte-d'Or). Au moins 200 personnes ont manifesté contre l'extension du pass sanitaire et l'obligation de vaccination des soignants, autour de la place de la République.

Ambiance tendue et usage de gaz lacrymogène

Non-déclarée en préfecture, la manifestation s'est ensuite déplacée dans la rue Jean-Jacques Rousseau peu après 14 heures. C'est au bout de cette rue que le cortège a été bloqué par un cordon de gendarmes, qui ont ensuite lancé du gaz lacrymogène. Résultat, les manifestants ont rebroussé chemin, se sont engouffrés dans la rue Devosge avant d'être une nouvelle fois stoppés.

Le cortège rebrousse chemin après avoir été stoppé au bout de la rue Jean-Jacques Rousseau après usage de gaz lacrymogène. © Radio France - Cédric Hermel

L'une des autres conséquences, c'est l'arrêt de la circulation pendant une partie de l'après-midi dans le secteur de la place de la République, notamment des deux lignes de tramway.