Fermée durant 6 semaines fin 2017 pour travaux la mairie du quartier Mansart a rouvert ses portes début janvier. Avant, comme dans toutes les mairies annexes, la personne qui travaillait ici, ne faisait QUE l'État civil. Désormais devenue "mairie de quartier", vous pouvez y accomplir les mêmes formalités qu'en mairie centrale. Par ailleurs sur place vous trouvez une borne d'accès internet, implantée pour faciliter les démarches administratives, et -grande nouveauté- un deuxième employé municipal est installé pour tenir un accueil physique destiné à aiguiller le public!

La mairie de quartier est ouverte du lundi au vendredi au 2 boulevard Mansart © Radio France - Thomas Nougaillon

Derrière son bureau tout neuf, Sylvie Baratin, 52 ans, toute nouvelle chargée d'accueil à la mairie Mansart. Avant de venir travailler ici, elle était en poste à l'accueil général, au numéro 11 rue de l'Hôpital. Elle explique son boulot. "J'accueille les administrés pour leurs rendez-vous à l'État civil, je suis là aussi pour les aider à se rendre sur la borne qui est à leur disposition s'ils ont besoin de faire des dossiers administratifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de ces démarches que l'ont fait auprès de la préfecture, de la CAF ou de Pôle Emploi, sont dématérialisées".

Sylvie Baratin, 52 ans, toute nouvelle chargée d'accueil à la mairie Mansart © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais les services rendus par Sylvie Baratin concernent aussi les démarches auprès des services municipaux. "On peut créer un dossier famille pour tout ceux qui ont des enfants scolarisés. Ce dossier famille permet par exemple d'inscrire les enfants dans les centres de loisirs. Pour Mansart c'est tout nouveau, les administrés sont satisfaits". Claudine Mougin travaille à l'État civil. L'apparition de cet agent d'accueil lui a changé la vie. Il faut dire que du temps de la mairie annexe ce sont les agents de l'État civil qui se chargeaient de l'accueil du public. "C'est un confort, c'est très agréable, ça partage un peu le travail, cela me permet d'être beaucoup plus sur mes cartes d'identité et mes passeports le temps qu'elle renseigne les gens!"

Nathalie Koenders avec Jean-Marie Raout, responsable de l'accueil à la mairie de Dijon. La première adjointe est venue se faire présenter les nouveaux services proposés par cette mairie de quartier © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce mercredi 14 mars 2018, Nathalie Koenders, 1ère adjointe au maire de Dijon, s'est rendue dans cette mairie, du 2 boulevard Mansart, pour se faire présenter ses nouveaux services. Les travaux de la mairie Mansart ont coûté environ 200 000 euros. Entièrement modernisée cette mairie compte à présent des bureaux supplémentaires pour accueillir les permanences d'élus, les associations ou bien les rendez-vous avec les travailleurs sociaux. Par ailleurs cette mairie a été agrandie d'une trentaine de mètres carrés pour créer notamment le nouvel espace accueil.

La mairie a profité des travaux engagés sur la mairie annexe pour modifier la porte d'entrée et l'accueil de la bibliothèque attenante © Radio France - Thomas Nougaillon

Changer les mairies annexes en mairie de quartier, c'était une promesse de campagne de François Rebsamen lors des dernières municipales de 2014. D'ici à 2020, il reste désormais deux mairies annexes à transformer en mairie de quartier: celle des Bourroches et celle des Grésilles.

