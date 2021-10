Dijon : à quoi s'attendre dans les transports et dans les écoles avec les grèves de ce mardi 5 octobre ?

Les syndicats appellent à la grève pour la défense des salaires, des emplois et contre les réformes des retraites. En Côte-d'Or plusieurs rendez-vous à Dijon, Montbard et Beaune sont lancés avec quelques perturbations à prévoir sur le réseau Divia dans l'agglomération dijonnaise ou dans les écoles.

Journée de grèves et de manifestations ce mardi 5 octobre 2021 partout en France. Chez nous à Dijon et en Côte-d'Or le mouvement est relayé par plusieurs organisations syndicales : CGT - FO - FSU - Solidaires ou encore l'UNEF Bourgogne. Des syndicats qui entendent mobiliser les salariés du secteur privé et du public mais aussi les étudiants pour défendre les salaires, les emplois, les conditions de travail et surtout pour dénoncer la mise en application de la réforme de l’assurance chômage.

Le tram roule normalement

Une journée de mobilisation qui va entraîner des perturbations dans plusieurs secteurs dont les transports. Il y aura par exemple moins de bus en circulation chez Divia. Sont concernées les lignes L3, L4, L6 et L7 où vous pourrez tout de même compter sur un passage toutes les 20 minutes entre 6H et 20H. Ce sera un peu mieux sur la ligne 5 avec un bus toutes les 12 minutes environ. Concernant les lignes B10 à B16 ainsi que la B18 il faudra faire avec une fréquence de 20 à 40 minutes. Attention en revanche car les lignes Corol et F42 sont à l'arrêt total ce mardi alors que la circulation sera normale sur les lignes T1 et T2 du tram ainsi que sur certaines lignes de bus comme la B17, B19, B20, B21 ou B22.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des perturbations aussi dans les écoles

A Dijon, l'école élémentaire Alain-Millot par exemple ne proposera pas d'accueil périscolaire le matin et le soir. Vos enfants n'auront pas de cantine non plus et pas de TAP (Temps d'activités périscolaires). Même chose dans les écoles primaires Chevreul, Darcy-Mauchaussée, Eiffel, Valendons et Voltaire selon le site internet de la mairie. Si vos enfants sont scolarisés dans les écoles élémentaires Paulette-Levy, Trémouille, Petit-Bernard ou encore York en revanche vous avez plus de chance car tout fonctionne normalement ou presque. C'est le cas du périscolaire qui doit être ouvert en matinée et en soirée ce mardi 5 octobre 2021, même chose pour le TAP. Dans ces établissements vos enfants devront simplement se contenter d'un repas froid à la cantine.

Les manifestants sur la place de la Libération à Dijon © Radio France - Lou Bourdy

Des appels à la grève à Pôle Emploi et à La Poste, tout roule à la SNCF

Notez que des appels à la grève sont lancés aussi à Pôle Emploi ou la FSU appelle les personnels et les usagers à rejoindre massivement les manifestations. A la Poste la CGT-FAPT mobilise ses troupes contre les fermetures de bureaux de poste. Du côté de la SNCF le trafic ferroviaire sera normal à Dijon, en Côte-d'Or et en Bourgogne sur les TGV et les TER tous les trains devraient rouler normalement.

Trois lieux de rendez-vous pour des manifestations ce mardi. A Dijon le rendez-vous est à 14h place de la Libération, à Beaune ce sera à 10h place des halles et à Montbard à 15h place Gambetta.