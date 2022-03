Dijon se prépare à recevoir 150 refugiés ukrainiens

Dijon s'apprête à recevoir un premier convoi de 150 réfugiés ukrainiens. Ils vont arriver en car ce vendredi 18 mars, et leur première étape c'est le gymnase Chambelland transformé en lieu d'accueil. Ils ne dormiront pas sur place, mais passeront un petit moment à cet endroit afin d'être pris en charge.

Pour les recevoir, des médecins, un psychiatre mais aussi une dizaine de traducteurs et des bénévoles de la Croix Rouge. Les entretiens médicaux et psychologique se déroulent dans des petites salles closes pour les réfugiés qui en auront besoin. On trouve aussi un espace avec un vétérinaire qui pourra examiner les animaux de compagnie des réfugiés

La grande salle du gymnase est quant à elle méconnaissable. À l'entrée, il y a une file d'ordinateurs pour gérer la partie administrative et des cloisons en tissus qui les séparent du reste de la pièce. Derrière ces cloisons, des tables pour assurer la restauration des réfugiés, et juste à côté, un coin enfant, avec des tapis rouges. Les bénévoles de la Croix Rouge ont déjà apporté les jouets qu'ils distribueront pour occuper les petits. Et puis un grand rideau coupe le fond de la salle pour former un lieu de repos avec des lits de camp. Les vestiaires seront ouverts pour permettre aux réfugiés de se doucher. 150 repas froids sont offerts par l'association Ukraine Dijon-Besançon.

On ne sait pas encore où seront hébergés ensuite les réfugiés. La préfecture qui pilote ce lieu d'accueil précise qu'il ne faut pas apporter de dons à ce gymnase. Il n'est pas fait pour ça. Si vous avez des vêtements, des jouets ou des produits d'hygiène a donner , il faut se tourner vers les associations qui mettent en place des collectes.