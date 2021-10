Dijon : un appartement pédagogique pour aider les réfugiés à "mieux habiter" leur logement

C'est au coeur du quartier de la fontaine d'Ouche à Dijon que s'est installé au début de l'année, l'appartement pédagogique "APPED 21".

Un appartement qui permet aux réfugiés ayant obtenu leur titre de séjour mais aussi aux résidents français en grande précarité de découvrir les bons gestes à adopter au quotidien dans leur lieu de vie.

Passer d'une vie en collectivité à un logement individuel

Najid Ghorzi est directeur d'établissement au sein de l'ACODEGE, l'association en charge de la gestion de cet appartement pédagogique avec Habitat et Humanisme : "Souvent, ces réfugiés ont vécu des choses difficiles dans leur pays d'origine, ils arrivent chez nous un peu perdus. Au départ, ils vivent dans des logements en collectivité, dans des foyers, donc ils n'ont pas forcément la notion de ce que peut représenter le paiement d'une facture d'eau ou d'électricité lorsqu'ils obtiennent enfin un logement individuel. Et c'est là toute notre mission à leurs côtés".

Et c'est tout le but des ateliers pratiques qui sont régulièrement organisés dans cet appartement. Le but c'est d'apprendre à ces réfugiés à habiter leur logement tant sur le plan pratique que sur le plan économique. Emma Aubert, qui coordonne le projet nous explique : "Ici, dans la cuisine, on leur apprend par exemple à faire une machine à laver mais à ne pas la bourrer de linge, on leur explique aussi que lorsqu'ils font bouillir de l'eau dans une casserole, mettre un couvercle permet de la faire chauffer plus vite et donc d'économiser de l'électricité ou du gaz".

La cuisine de l'appartement pédagogique où se déroulent les ateliers pratiques © Radio France - Annelaure Labalette

Une douche : 60 litres d'eau, 5 minutes, pas plus

C'est peut-être dans la salle de bain de l'appartement que les conseils prodigués sont les plus visibles. Dans la douche et la baignoire, des sacs remplis de bouteilles de plastique vides. "Tout ça représente la quantité d'eau pour une douche idéale, c'est à dire 60 litres. Et sur le mur, vous avez un sablier qui décompte 5 minutes et après vous êtes censé avoir terminé de vous savonner et de vous rincer!" poursuit Emma Aubert.

Pour matérialiser la quantité d'eau utilisée pour un bain, des bouteilles de plastique vides sont mises dans la baignoire © Radio France - Annelaure Labalette

Ali a 33 ans. Il est arrivé du Soudan il y a 10 ans. Aujourd'hui, il habite un appartement individuel à Dijon. Avant, il n'avait pas la notion de ce que pouvait coûter les factures d'un logement individuel car il vivait en foyer alors les ateliers organisés dans l'appartement pédagogique l'ont beaucoup aidé : " Il faut faire attention à tout car ça coûte cher. Il faut faire des économies de gaz, d'électricité et quand on prend la douche, on s'amuse pas, cinq minutes et c'est fini. _Aujourd'hui je suis responsable pour moi, pour mon logement_".

Ali, un soudanais de 33 ans est fier d'avoir appris les gestes du quotidien pour réduire ses factures © Radio France - Annelaure Labalette

"L'insertion ça passe avant tout par le logement"

Chaque année, en côte d'Or, près de 300 réfugiés sont aidés par les différents acteurs sociaux du département dans leur insertion par le logement. Nicolas Nibourel le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) raconte que pour tous ces primo-arrivants, il est essentiel de mettre en place un accompagnement pédagogique sur le logement car ils ont le souci de s'intégrer au mieux dans notre société - qui est loin de celle de leur pays d'origine- et qu'une fois qu'ils sont rassurés sur leur capacité à gérer leur logement, ils peuvent se consacrer sereinement à leur emploi et à l'apprentissage du français.

Depuis la fin de l'été, 141 logements ont été attribués à 197 personnes qui ont obtenu le droit d'Asile en côte d'or.

Pour 2021, L'état co-finance ces différents dispositifs d'insertion sociale à hauteur de 600.000 euros.