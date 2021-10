Dijon : un collectif d'associations organise une journée autour des mineurs non accompagnés

Ce samedi à Dijon à partir de 14h45 une journée de rencontres et de discussions est organisée autour de la situation des mineurs non accompagnés et des familles étrangères en situation de précarités. A l'origine de cette opération : le collectif de soutien aux demandeurs d'asile et aux migrants (Attac 21, la CGT, le CCFD Terre Solidaire ou encore SOS Racisme et la Ligue des Droits de l'Homme).

Mieux cerner les enjeux du dossier immigration

Le but pour ceux qui viendront est "de faire des rencontres et de mieux cerner les enjeux du dossier immigration" explique le collectif dans un communiqué. Parmi les participants figure Stéphane Ravacley, le boulanger de Besançon qui avait la "Une" de tous les médias il y a quelques mois en soutenant son salarié menacé d'expulsion. C'est à la Maison Phare 2, allée de Grenoble à Dijon.