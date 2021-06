Dijon : un jeune Malien est menacé d'expulsion du territoire

À Dijon, la résidence pour jeunes travailleurs Urbanalis s'inquiète du sort de l'un de ses locataires. Abdramane Diarra arrivé en Côte-d'Or en 2017, originaire du Mali et aujourd'hui menacé de reconduite à la frontière malgré son intégration professionnelle, personnelle et indépendance financière.

Originaire du Mali, Abdramane Diarra est arrivé en France à Dijon en 2017 à l’âge de 16 ans. Suivi par le conseil départemental de la Côte-d’Or jusqu’à ses 18 ans, il est depuis indépendant financièrement. Aujourd’hui en situation irrégulière sur le territoire, le jeune Malien est pourtant "parfaitement intégré dans sa vie professionnelle et personnelle", selon la résidence pour jeunes travailleurs "Urbanalis"

Un titre de séjour constamment refusé

Dès sa majorité, Abdramane Diarra a fait sa demande de titre de séjour. En attendant la décision, il a enchaîné les récépissés allant de trois à six mois de validité. Jusqu’au 7 août 2020 où son renouvellement est refusé : il reçoit une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Depuis ce jour, il mène un combat avec son avocate pour faire un recours auprès du tribunal administratif de Dijon. Il va jusqu’à faire authentifier son extrait d’acte de naissance en allant au consulat de son pays, et reçoit en plus une attestation d’authenticité. Il peut cependant toujours continuer de travailler en apprentissage.

Le 5 mai 2021, la décision du tribunal tombe : sa requête est rejetée. Entre autres raisons évoquées : le numéro NINA (numéro d’identification nationale) manquant sur l’extrait d’acte de naissance, qui n’est actuellement pas obligatoire au Mali. Abdramane vient donc de faire appel de la décision auprès du tribunal administratif de Lyon. En attendant la décision, il ne peut plus travailler et se trouve toujours en situation irrégulière. Le jeune Malien n’en dort pas la nuit et voit son avenir s’effondrer.

Le jeune Malien a réussi son intégration

Selon Urbanalis, Abdramane est pourtant "méritant et a tout fait pour s’intégrer professionnellement et personnellement". En préparation d’un CAP Bac Pro Travaux Publics au lycée des Marcs d’Or à Dijon, tous ses professeurs ainsi que la directrice le félicitent pour son sérieux et son comportement exemplaires. Apprenti dans l’entreprise de travaux publics Désertot, ses supérieurs sont très satisfaits de son travail. Ils lui ont promis un CDI pour la suite et veulent le faire passer chef d’équipe.

Résidant jusqu’ici au foyer des jeunes travailleurs Urbanalis, il a toujours été exemplaire dans son comportement et dans le paiement de ses loyers. Sa situation touche beaucoup toute l’équipe d'Urbanalis qui essaie de le motiver à ne pas perdre espoir et qui alerte aujourd'hui sur sa situation.

