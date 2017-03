A Dijon, un projet d'habitat participatif comme alternative à Isolement des seniors

Depuis deux ans, l'association HaParDi (Habitat Participatif Djon), cherche un lieu en ville pour y partager un habitat groupé avec des locataires ou propriétaires chacun chez soi mais avec des espaces de vie communs. Une alternative à l'isolement des personnes âgées.

Ils n'ont pas encore trouvé de terrain mais ne désespèrent pas! Depuis deux ans, les membres de l'association HaParDi (Habitat Participatif Djon), cherchent un lieu en ville pour y partager un habitat groupé avec des locataires ou propriétaires chacun chez soi mais avec des espaces de vie communs. Une alternative à l'isolement des personnes âgées.

Un habitat participatif interculturel et intergénérationnel

Michel Cousinard et sa femme Laurette portent le projet depuis le début. Pour lui c'est une évidence, l'habitat participatif est une véritable alternative à l'isolement. "J'ai appris que 65% des habitants de Dijon vivent seuls et nous sommes le reflet de cette situation dans notre groupe il n'y a qu''un couple et treize personnes seules dont une majorité de femmes et plus de 50 % des gens de notre groupe ont plus de 60 ans car ces gens là s'interrogent sur leur devenir!"

"Notre projet : vivre ensemble et faire ensemble" - Michel Cousinard, co-administrateur d'HaPardi

Pour son épouse Laurette, c'est une évidence, dans cet habitat particpatif, la volonté c'est bien "on sera là pour se rendre service, les uns et les autres, quels que soient nos âges".

Lutter contre une société compartimentée

Assia Yacine, est membre du groupe depuis deux ans. Elle se désole de voir cette société où "on met les vieux avec les vieux, les gens plus ou moins fragiles ensemble, c'est terrible comme façon de voir." Notre projet pourrait être un exemple se désole-t-elle. "Ça devrait pouvoir servir d’exemple à Dijon car ailleurs il y a déjà la Cahute à Strasbourg Abricoop près de Toulouse. Aujourd'hui il y a énormément de personnes qui réfléchissent à vivre autrement et à faire attention à l'autre."

Un projet qui n'a pourtant pas encore trouvé d'adresse ! Si l'association a réussi à constituer un groupe d'une quinzaine de personnes prêtes à se lancer dans l'aventure, aucun terrain n'a pu être trouvé, d'où l'appel lancé par l'association !

HaParaDI réunit son assemblée générale ce dimanche 12 mars à 14H et attend tous ceux et toutes celles qui sont intéressées, pour y participer. Rendez-vous 10 cours Sully, salle des Épenottes à Quetigny.