A Dijon, un service sur mesure pour les seniors

Pour permettre aux personnes âgées d'aller faire leurs courses ou pour se rendre chez un médecin, ou tout simplement aller se balader Fabrice Quenot leur vient en aide à Dijon. Il fait partie du réseau "Mon coursier de quartier" depuis septembre dans la capitale des Ducs.

Continuer à faire ses courses et aller au marché, pour les personnes âgées c'est important voir essentiel pour voir du monde mais aussi pour sortir. Mais cet exercice peut devenir parfois très compliqué lorsque la perte d'autonomie se fait sentir. A Dijon, il existe un service baptisé "Mon coursier de quartier", une sorte de vélo-taxi conduit par Fabrice.

Logo de Mon Coursier de quartier (capture écran) © Radio France - Christophe Tourné

Fabrice Quenot habite à Dijon depuis une dizaine d'années. Il se dit "passionné de sport et de nature, dynamique et toujours prêt à rendre service". C'est pour toutes ces raisons qu'il a choisi de créer son entreprise de transport écologique dans son quartier.

Le vélo de Fabrice Quenot est équipé d'un pare-brise bien utile pour se protéger de la pluie © Radio France - Stéphanie Perenon

Fabrice Quenot circule du mercredi au dimanche dans les rues de l'agglomération dijonnaise. Les tarifs varient selon les prestations. Il faudra débourser pour une prise en charge Courses simples : 2€ par personne et par kilomètre et deux euros de réservation. En cas d'attente, c'est deux euros par tranche de cinq minutes. Pour vous accompagner faire vos courses, comptez dix euros pour trente minutes. Fabrice propose aussi des balades touristiques commentées pour un tarif de trente euros par heure pour une ou deux personnes.

Une clientèle de personnes âgées en majorité

"Les personnes âgées représentent 80% de mon activité", précise Fabrice Quenot. "Il y a de plus en plus de personnes recluses chez elles et qui attendent une prestation, service et qui ont parfois de plus en plus de mal à prendre le bus tout simplement."

Fabrice Quenot, avec l'un de ses fidèles clients, Pierre, lourdement handicapé et qu'il accompagne dans de nombreux déplacements © Radio France - Stéphanie Perenon

"On se sent moins isolé" - Pierre, 72 ans, client du Coursier de mon quartier

C'est le cas de Pierre, 72 ans, lourdement handicapé par un diabète. Il ne peut quasiment plus marcher et fait appel presque quotidiennement aux services de Fabrice. "Il vient me chercher devant la porte et me ramène au même endroit. Avec lui je vais faire mes courses et je peux me rendre à des rendez-vous médicaux. Et puis il est très aimable, il me donne même le bras! "dit-il dans un sourire. "C'est vraiment un service individuel encore mieux que le bus !"