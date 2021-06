Dijon : un test pour limiter la vitesse à 30km/h autour des écoles

Un phase de test est lancée à Dijon, début juin 2021, pour limiter la vitesse autour des écoles de la ville. Concrètement, des marquages au sol sont installés, avec des panneaux et des silhouettes d'enfants.

La ville de Dijon lance une phase d'expérimentation pour limiter la vitesse aux abords des écoles. Le projet a été présenté vendredi 4 juin 2021. Des zones limitées à 30km/h sont en train d'être installées près de 12 écoles de la ville. Elles sont matérialisées par un épais marquage au sol, par des panneaux - dont certains sont réfléchissants et lumineux - et par des silhouettes d'enfants, pour inciter les automobilistes à ralentir. Dans le détail, cela représente 102 panneaux et 47 marquages au sol.

12 écoles concernées

Coût du test pour la ville : 40.000 euros. S'il est concluant, il pourrait être généralisé autour de toutes les écoles de la ville à l'automne prochain. Douze établissements - publics ou privés - sont pour l'instant concernés par cette phase de test :