Dijon : un ultime hommage au sans-abri Ludovic

A Dijon, les obsèques de Ludovic ont eu lieu vendredi matin. Ce sans domicile fixe est décédé il y a une semaine, place François Rude, pendant son sommeil d'une crise cardiaque. Une trentaine de personnes lui ont rendu un ultime hommage rue Musette, là où il avait l'habitude de s'installer.

Vendredi matin, ils étaient une trentaine à l'angle des rues Musette et François Rude, dans le centre-ville de Dijon, à rendre un dernier hommage à Ludovic. Ludovic c'est ce sans-abri, décédé samedi dernier place François Rude pendant son sommeil. Et pour lequel son neveu avait lancé un appel aux dons pour financer ses obsèques. Des passants, des commerçants, d'autres personnes sans-abri... L'émotion se lit sur leurs visages. Ils sont tous venus dire aurevoir à "Ludo".

Messages d'affection et fleurs ornent l'endroit où Ludovic avait l'habitude de s'installer. © Radio France - Olivia Chandioux

Pour mon oncle, l'appel de la rue était trop fort." Sébastien

Parmi eux, Sébastien, son neveu. Il habite à Dole, dans le Jura, et voyait son oncle très régulièrement. Il a bien essayé de le convaincre de venir habiter chez lui mais sans succès : "On lui a tendu la main plusieurs fois. Je l'ai accueilli chez moi, mais il ne supportait pas de rester enfermer. C'était dur à accepter, mais cela ne nous a pas empêché d'être présents pour lui. Dès qu'il avait un problème il savait où nous trouver et vice-versa." Ludovic avait aussi essayé les foyers, mais cela ne lui convenait pas, précise Sébastien : "A chaque fois qu'il avait un logement, il nous disait qu'il voulait retourner à la rue, et du jour au lendemain, il reprenait son sac et ses affaires. Dès qu'il voyait le soleil et le beau temps, la rue l'appelait."

C'était dur d'accepter son choix, mais on l'a fait par amour." Sébastien, neveu de Ludovic

Pour Sébastien, son oncle n'a pas refusé son aide par honte, ou par fierté mais parce que c'était son choix. Ludovic était également bien connu des services sociaux, notamment des équipes mobiles. Il se rendait également au centre d'accueil Sadi Carnot, notamment pour prendre des douches. "Malheureusement notre accompagnement ne correspond pas à tout le monde, confie un responsable du 115. Certains Sans domicile fixe ont eu de très mauvaises expériences en foyer, alors il faut presque les apprivoiser pour les convaincre de venir y habiter." A Dijon, ils seraient une vingtaine de sans-abris à refuser ce genre d'hébergement, et à préférer la rue.

Sébastien, le neveu de Ludovic, a lancé une cagnotte en ligne pour financer les obsèques. © Radio France - Olivia Chandioux

La collecte en ligne pour financer les obsèques de Ludovic est toujours disponible. "Pour le moment on a donné un chèque de caution aux pompes funèbres, mais on n'a pas les moyens", explique Sébastien. Ce vendredi, 1405 euros avaient été récoltés, sur les 4000 euros nécessaires.