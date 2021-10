Dijon : une association pour faire découvrir et sensibiliser sur le trouble de l'aphantasie

Ca fait deux ans que Matthieu Munoz sait qu'il est aphasique. Depuis tout petit, il se rend bien compte que certains apprentissages sont plus difficiles que d'autres. Il raconte qu'à l'école "apprendre une poésie par coeur était très compliqué car je ne parvenais pas à me créer dans ma tête des moyens mnémotechniques, des images pour retrouver le fil du texte". Difficile aussi pour lui d'imaginer un paysage dans sa tête : "Pour moi, c'est le noir complet".

C'est la définition même de l'aphantasie : cette incapacité pour des personnes à visualiser des images, à entendre des sons ou même à sentir des odeurs dans sa tête.

A 24 ans, Matthieu a même appris récemment qu'on pouvait entendre des musiques dans nos têtes, fredonner des airs: "moi, ça ne m'est jamais arrivé, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas d'émotions ni de sensations en entendant une musique".

Aujourd'hui, l'aphantasie est très peu connue du grand public. D'après le peu d'études sur le sujet, ce trouble toucherait 2 à 5% de la population mondiale. En France, les aphantasiques sortent peu de leur silence et c'est toute la complexité explique Charles Perrin, l'un des fondateurs de l'association dijonnaise Aphantasia Club. Comme c'est un trouble qui n'empêche pas de vivre comme tout le monde, beaucoup de personnes s'ignorent encore aphantasiques.

C'est d'ailleurs en se rendant compte que Matthieu, le compagnon de Charles avait du mal à se souvenir de leur première rencontre ou de leurs dernières vacances que Charles s'est dit " il y a quelque chose".

Un aphantasique vit comme monsieur et madame Tout le monde

Matthieu ne souffre pas de son trouble. Il s'est juste construit avec ça, avec ses clés de lecture à lui. Il reconnait cela dit qu'un aphantasique aura plus tendance à se diriger vers des métiers cartésiens, scientifiques et mathématiques car ce sont des concepts qui sont plus simples à appliquer sans visualisation alors que la création, et l'art , c'est plus compliqué.

Sensibiliser et promouvoir la détection de l'aphantasie

Pour Charles Perrin, il n'y a pas de secret, il faut absolument en parler pour que le grand public découvre ce qu'est ce trouble. Il est aussi essentiel de pouvoir détecter le plus tôt possible l'aphantasie chez les enfants par exemple. "Dans ma famille, j'ai deux enseignantes qui me disent que dans leur classe, elles ont des enfants en difficultés; il s'agit peut-être de ça, mais comme on ne sensibilise pas, on ne peut pas vraiment le savoir".

L'objectif de l'association Aphantasia Club regroupe toutes ces idées.

Actuellement, des études sont en cours en France. Elles se concentrent sur l'observation de certaines zones du cerveau via des IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) . Des zones qui pourraient être plus ou moins actives lorsqu'on est aphantasique . Une autre étude étudie le degré de dilatation des pupilles lorsqu'on demande à une personne d'imaginer un décor ou un paysage.

Vous pouvez joindre l'association Aphantasia Club en écrivant à l'adresse aphantasiaclub@gmail.com mais également sur Facebook