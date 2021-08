Dijon : une association propose un nouveau service de pet sitter, pour s'occuper du chat pendant vos vacances

Vous partez en vacances mais vous n'avez trouvé personne pour nourrir le chat pendant votre absence, et si vous faisiez appel à un pet sitter? C'est le nouveau service que propose l'association, Le Chat Libre Dijonnais. Une sorte de baby sitter mais pour les chats des vacanciers. Explications.

Qui va s'occuper du chat pendant vos congés ? Et si testiez les services d'un.e pet sitter ? (illustration

A Dijon, c'est une nouvelle solution pour tous les vacanciers, propriétaires de chats : un service de pet sitter. C'est une sorte de baby sitter mais pour les chats. Jusqu'à présent l'association, Le Chat libre Dijonnais, proposait le service à ses adhérents; mais face aux demandes plus nombreuses, elle a décidé d'élargir ce service aux habitants de la métropole dijonnaise.*

Contrat entre le propriétaire et l'association

Pour bien faire les choses, un contrat avec l'association sera établi. "La nourriture des animaux reste évidemment à la charge des propriétaires et ce sont les bénévoles les plus expérimentés qui vont donc jouer les petsitters", précise Stéphanie Chevalier la président du Chat Libre Dijonnais. Un service que l'association devrait facturer 5 à 6 euros par jour. L'association étant reconnue d'utilité publique, elle va pouvoir émettre un reçu fiscal aux propriétaires, le montant sera ainsi déductible de leurs déclarations de revenus.

Comment ce nouveau service va s'organiser Stéphanie Perenon? Copier

Une bonne solution pour un animal très casanier

"Le chat étant très casanier, cette solution lui évite du stress en plus de l'absence de ses maîtres", précise Marine Devers, bénévole depuis plusieurs années au Chat libre Dijonnais. Elle fait partie des membres de l'association qui vont aller visiter les chats des vacanciers dès cet été. Une mission qu'elle prend très à cœur, "c'est une bonne solution pour le chat car c'est un animal qui vit dans son monde d'odeurs contrairement aux chiens et donc il est moins perdu quand il reste chez lui." Autre avantage selon la bénévole expérimentée, "on vient aussi pour les câliner pendant l'absence de leurs maitres, ce qui réduit les zones de stress pour l'animal."

Marine Devers, bénévole bénévole expérimentée au Chat libre Dijonnais, explique en quoi consiste sa mission Copier

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l'association à cette adresse mèl : chatlibre21@yahoo.fr