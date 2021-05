Dijon : une Commission « Solidarité étudiante » mise en place à l’université de Bourgogne

La situation sanitaire que notre pays subit depuis plus d’un an maintenant a conduit à l’émergence d’initiatives solidaires. A Dijon, la communauté universitaire de l’Université de Bourgogne s’est mobilisée pour créer une commission « Solidarité étudiante »

Cette Commission a pour vocation de mettre en commun les forces et compétences de chaque acteur et de chaque service universitaire, en interaction avec des partenaires dont le CROUS BFC, mais aussi les associations et les collectivités.

Une commission pour quoi faire ?

Cette commission "Solidarité étudiante" intervient dans les domaines suivants :

 Hébergement d’urgence,

 Aides de 1ère nécessité (alimentaire, produits d’hygiène, vêtements, objets du quotidien...),

 Gestion des enveloppes financières et accompagnement pour trouver un job étudiant,

 Accompagnement des étudiants internationaux (inclusion et aide administrative),

 Aide à l’apprentissage - Révisions – tutorat,

 Aide numérique (prêt d’ordinateurs, formation) et réseau Internet (clés 4G),

 Aide et sensibilisation à la Culture, aux Sports et aux Loisirs.

Quels sont ses objectifs ?

La commission s'est fixée plusieurs objectifs

• Créer un centre de solidarité étudiant au cœur de l’université de Bourgogne,

• Impliquer les associations étudiantes en lien avec la solidarité dans toutes les actions,

• Répondre aux situations d’urgence,

• Mettre en commun les forces et compétences de chaque acteur et service,

• Interagir avec les partenaires locaux, les collectivités, et les associations

• Mettre en commun les financements possibles et statuer sur les axes de financements de chaque projet,

• Créer des relais de communication auprès des différents groupes de travail,

• Optimiser l’aide apportée en informant efficacement le public concerné,

• Développer des partenariats forts : presse, médias, réseaux…,

• Répondre aux besoins avec des groupes de travail (descriptif détaillé des groupes de travail en pages suivantes)

Les partenaires de cette nouvelle commission "Solidarités étudiante"