Dijon : une manifestation de soutien contre des menaces d'expulsion de collégiens et leurs familles

Dijon, France

Les enseignants et les membres d'un collectif du collège Clos de Pouilly se sont rassemblés ce mercredi devant l'établissement à Dijon. Une action pour dénoncer la situation que vivent actuellement une dizaine d'élèves.

Ce sont en tout seize enfants et leurs familles qui sont menacés d’expulsions, deux ont même déjà reçu leur Obligation de Quitter le Territoire Français et une assignation à résidence envoyée par la préfecture de la Côte-d'Or en décembre dernier. Accompagnés de parents d’élèves et d’habitants du quartier, les enseignants réclament la régularisation de ces familles et prônent le droit à l’éducation pour ces enfants de collège et de primaire, qu’ils aident depuis plus de deux ans.

Le collectif devant le collège Clos de Pouilly de Dijon © Radio France - Eva Marie Françoise

"Une situation insupportable pour nos élèves"

Les enseignants dénoncent notamment la peur au quotidien que vivent ces enfants âgés de 12 à 15 ans. "Certains craignent d’être pris par la police, même en classe". Ces enfants sont victimes de cette situation car ils ne l'ont pas choisi. "Ils sont sérieux en classe, intégrés" ajoute une enseignante.

Deux enseignantes du collège Clos de Pouilly à Dijon © Radio France - Eva Marie Françoise

Le collectif doit être reçu par la rectrice de l'académie de Dijon le 4 février. Le collectif doit également déposer un dossier en préfecture pour qu'elle réétudie les dossiers de ces 10 familles originaires du Congo, d'Arménie ou des pays de l'Est.