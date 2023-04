Dijon : Une manifestation en cours malgré l'interdiction préfectorale

"A Dijon aussi, nous sommes les soulèvements de la terre". Voilà ce que l'on peut lire ce mercredi sur une banderole installée place du Bareuzai. Les militants écologistes et syndicalistes manifestent en soutien au collectif du même nom, menacé de dissolution par le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, qui le tient directement pour responsable des affrontements violents à Sainte-Soline en mars dernier, lors d'une manifestation contre les méga-bassines.

Une Colère "immense"

Dans le sillage du ministre, le préfet de Côte-d'Or avait interdit ce rassemblement, non-déclaré selon lui, et avait même pris un arrêté pour interdire toute manifestation dans le centre-ville de Dijon ce mercredi 19 avril, entre 18h et minuit. Interdiction qui n'a donc pas entamé la motivation de cette centaine de personnes, parmi lesquels des militants syndicaux de Solidaires 21, ou encore écologistes, de l'association Les amis de la terre. Un cortège pacifiste jusque là, bien encadré par trois fourgons de police.

Les militants ont pris possession de la place du Bareuzai © Radio France - Olivier Estran

Mado vient de Chenove : " je ne comprends pas cette interdiction. Il n'y a plus aucun dialogue avec le politique. On fait donc de la démocratie directe dans la rue. On ne pourra pas nous empêcher. Ces questions sont cruciales et concernent tout le monde. Ma colère est immense."