La marche des fiertés "LGBT QI+" s'est tenue ce samedi 25 septembre 2021 à Dijon. Elle a rassemblé près de 500 personnes contre l'homophobie et pour les droits des gays, lesbiennes, bi-sexuels et transgenres qui ont marché en musique de la place Wilson à la place de la République.

Dijon : une marche des fiertés festive et revendicative

Grosse ambiance dans les rues de Dijon où des drapeaux arc en ciel ont fleuris ce samedi après-midi ! Une marche des fiertés "LGBT+" a réuni près de 500 personnes selon la préfecture. Le défilé festif, coloré et revendicatif a sillonné le centre-ville de la place Wilson à la place de la République. L'occasion pour ces personnes lesbiennes, gays, bis ou encore trans de réaffirmer leurs revendications au respect des droits et de rappeler que "le contexte sanitaire impacte particulièrement -expliquent-ils- les personnes déjà fragilisées et discriminées". Sur le plan des droits les associations organisatrices de cette marche déplorent que les LGBT+ ne sont toujours pas égaux en droit avec le reste de la population.

Près de 500 personnes ont participé à la marche des fiertés cette année à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Et selon elles "la communication gouvernementale ne masque pas l'insuffisance des lois et des budgets". Le Dijonnais Emmanuel Bodoignet est président régional d'Aides en Bourgogne-Franche-Comté. "Il y a encore des maires qui refusent de célébrer le mariage pour tous, la semaine dernière une personne trans a été assassinée à l'âge de 31 ans, il reste beaucoup à faire pour arriver à l'égalité et surtout pour conserver nos acquis". Quant à la procréation médicalement assistée Emmanuel Bodoignet juge que "si l'on parle de la PMA pour toutes, elle n'est toujours pas ouverte aux femmes trans aussi tant qu'il y aura ce genres d'exceptions il sera important de continuer à manifester".

J'ai pas choisi d'être lesbienne, c'est comme ça, c'est tout

Dans le cortège Manon, Jenny, Madison ou encore Erwann qui ont entre 15 et 21 ans expliquent pourquoi ils sont venus à cette marche. "Je trouve qu'il y a encore trop d'homophobie", "on ne choisit pas sa sexualité", "c'est pas normal qu'on se fasse encore agresser parce qu'on est différent, où est la normalité ?" s'interroge l'une des jeunes femmes quand une autre ajoute "j'ai pas choisi d'être lesbienne c'est comme ça c'est tout".

Erwann, 21 ans, l'un des participants à cette marche des fiertés 2021 à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Des moyens pour l'accès à la santé

Cette marche des fiertés est organisée par l’association AIDES soutenue par l’Autre Cercle Bourgogne Franche Comté, Gang Reine, le Planning Familial 21, les Orageus.e.s, SOS Refoulement, la Ligue des Droits de l’Homme, Amnesty International, Solidaires 21, la CFDT, la CGT et la FSU. Des associations qui demandent "des moyens pour l’accès à la santé, pour la lutte contre la transphobie, en particulier en milieu scolaire et une loi contre les thérapies de conversion".

