Dijon : Une nouvelle association appelle les côte-d'oriens à la solidarité envers l'Ukraine

Une nouvelle association voit le jour en Côte-d'Or, il s'agit d'aider les Ukrainiens dont le pays est assailli par l'armée Russe. Selon l'ONU, 1,5 millions de personnes ont quitté le pays en 10 jours, c'est la crise migratoire la plus rapide et la plus importante depuis la Deuxième Guerre Mondiale. Ce lundi matin, la présidente de l'association "Aidons l'Ukraine Dijon", Anastasia Ganziuk était l'invitée de France Bleu Bourgogne. Elle a évoqué les besoins de son association.

France Bleu Bourgogne : Anastasia Ganziuk, vous êtes d'origine ukrainienne, cela fait 7 ans que vous vivez à Dijon. Qui sont les personnes qui font partie de votre association ? Quels sont leurs profils ?

Anastasia Ganziuk : Notre association est une association franco ukrainienne, il faut savoir qu'au niveau de son bureau elle doit avoir au moins trois personnes. Nous sommes donc trois ukrainienne à y siéger : une étudiante, une dame qui est agent commerciale et moi même. Je travaille dans le milieu du marketing et j'ai la double nationalité franco-ukrainienne.

FBB : Quels sont les objectifs de cette association ? Même si on imagine qu'il s'agit d'aider le peuple ukrainien, il faut nous en dire plus.

AG : Oui, tout à fait. En fait, nous nous focalisons sur l'aide humanitaire, donc on a sur notre page Facebook une liste des choses qui sont prioritaires. On a surtout besoin de trousses de secours, mais aussi de produits secs, de produits d'hygiène, de comprimés pour désinfecter l'eau. Vous pouvez voir la liste complète sur nos réseaux sociaux. Mais le premier volet c'est l'aide humanitaire, le deuxième concerne l'aide financière. Et troisième chose sur laquelle on travaille c'est l'accueil des réfugiés.

FBB : En revanche, il y a des choses dont vous n'avez pas besoin comme les vêtements par exemple. Pourquoi ?

AG : Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Je pense que ce genre de choses comme les jouets deviendront nécessaires un peu plus tard.

FBB : Vous disiez au début de cet entretien que l'un des buts de votre association est de faire venir des réfugiés. Vous êtes en lien avec la mairie de Dijon qui, justement veut se mobiliser en ce sens...

AG : Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que chaque ville doit définir le nombre de réfugiés qu'elle peut accepter. La ville doit communiquer de manière officielle avant que nous puissions vraiment faire des choses. Une réunion est prévue demain (mardi soir NDLR) organisée par la ville salle Devosge avec toutes les associations et les personnes qui ont envie d'aider. On devrait en savoir un peu plus à l'issue de ce rendez-vous. Pour l'instant on s'occupe de récolter de l'aide. On a des personnes qui nous contactent, qui proposent des coups de main.