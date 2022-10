Dijon : une "marche solidaire" pour aider à lutter contre la faim dans le monde

Crapahuter quelques kilomètres dans les collines dijonnaises pour une noble cause, ça vous dit ? Dimanche 9 octobre 2022, la délégation de Dijon de l'ONG Action contre la Faim organise pour la première fois une marche solidaire sur les sentiers de la Combe-à-la-Serpent. Deux parcours sont proposés, l'un de cinq kilomètres, l'autre de onze.

ⓘ Publicité

Une première à Dijon

Cet évènement est inédit. "C'est une première pour nous mais ça a été développé par d'autres délégations dans le reste de la France, par exemple dans le Nord", confirme Kévin Jacquot, bénévole pour l'association à Dijon. C'est aussi une manière de se diversifier pour attirer des dons, dans une période d'inflation où les crises et les causes à soutenir sont nombreuses. "On a besoin de multiplier les opportunités de collectes de dons, et le renforcement des crises, notamment l'inflation, nous amène à de devoir affecter plus de budget pour nos missions", confirme-t-il.

loading

Gratuit pour jusqu'à 14 ans

Le rendez-vous est donné ce dimanche à 9 heures au parking du stade de la Combe à la Serpent, chemin de la Combe à la Serpent. "Participation sur don libre, minimum de 5€ à partir de 14 ans", précise Action contre la Faim. Il est possible de s'inscrire en ligne mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez vous inscrire directement sur place.