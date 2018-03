Dijon, France

Une quinzaine de personnes ont déjà passé la nuit de jeudi à vendredi dans la salle 202 du bâtiment Droit-Lettres sur le campus de Dijon. Et l'occupation va donc se poursuivre jusqu'à mardi. C'est ce qu'ont décidé une centaine d'étudiants et lycéens réunis ce vendredi midi en assemblée générale. Une mobilisation pour dénoncer la réforme de l'accès à l'université mais aussi les violences commises dans d'autres universités.

Pour Lucie, 20 ans, "on veut créer un lieu de dialogue et de rencontre, même pour ceux qui ne veulent pas participer au mouvement mais qui veulent savoir ce que cette loi va changer."

Cet autre étudiant, mobilisé lui aussi, regrette "une réforme qui va rajouter des critères de sélection flous et injustes". Et d'ajouter, "on se bat aussi contre le plan Licence, contre la suppression des rattrapages et des compensations entre Unité d'Enseignements (UE). Je connais peu d'étudiants qui auraient eu leur année sans ces mesures qui sont des droits à l'erreur qui servent à tout le monde."

Des mesures de sécurité prises par l'Université

La direction de l'Université dit avoir "pris acte de cette occupation illégale". Sylvain Comparot, le directeur de cabinet du président de l'Université, rappelle que "les mesures de sécurité doivent être prises pour bloquer l'accès de cette salle au reste du bâtiment et des agents de sécurité seront mobilisés pour éviter tout débordement." L’université précise qu'aucun cours n'a été annulé et qu'il n'y a pas de blocage ailleurs sur le campus.

Une prochaine assemblée générale est prévue mardi 3 avril.