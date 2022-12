Dijon : une trêve hivernale pour la piscine olympique

Si vous souhaitez éliminer les excès de Noël et des fêtes de fin d'année, il faudra trouver une autre idée que la piscine olympique de Dijon. Elle ferme ses portes au public du lundi 19 décembre au dimanche 1er janvier inclus. Et pourtant , on ne va pas y chômer, des ouvriers et techniciens vont procéder à la vidange des bassins et à un nettoyage en profondeur.

"Pourquoi nous faisons une fermeture technique ? » Nous commencerons par vidanger progressivement les différents bassins pour ne pas surcharger les réseaux d’eaux usées. Nous réaliserons ensuite des interventions de récurage, de nettoyage et de désinfection. Ces opérations permettront de nettoyer en profondeur les bassins, les bacs tampons, les plages, mais aussi, les vestiaires, les sanitaires, les douches, les locaux annexes et le matériel pédagogique" précise la Métropole de Dijon qui dirige ce vaste complexe aquatique.

"Pour terminer, nous remplirons les bassins, afin d’assurer le chauffage et le traitement de la nouvelle eau de bassin.

Nous profitons également de cette fermeture, cette année, pour mettre en place de nouveaux luminaires LED plus performants mais aussi plus écologiques."

La piscine rouvrira le lundi 2 janvier aux horaires habituels , de 10h à 20h.