Dijon : une vente aux enchères contre le cancer

De la couleur et des images pour combattre le cancer, notamment le cancer du sein. A Dijon, la Cité de la Gastronomie accueille ce mardi 25 octobre soir une vente aux enchères solidaire. 30 artistes de Côte-d'Or mettent en vente 36 tableaux et photos à tirages limités. La totalité de la recette sera reversée au centre Georges-François Leclerc, qui accompagne à Dijon les personnes atteinte de cancer, et qui mène des recherches contre cette maladie.

C'est la première fois qu'une telle vente est organisée dans la capitale des Ducs dans le cadre du mois "Octobre Rose". C'est la galerie Dijonnaise "Yellow Korner" qui lancé cette idée il y a moins de 4 semaines et la gérante Armelle De Dieuleveut est surprise par le succès de son initiative : "C'est allé très vite" confie-t-elle. "J'en ai parlé à 5 ou 6 artistes avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, et ils en ont parlé à leur tour autour d'eux. On s'est vite retrouvé à une trentaine d'auteurs qui sont connus sur la place de Dijon et ont a des œuvres modernes et très variées à proposer."

Cette photo de Ruslan Lobanov n'a été tirée qu'a 500 exemplaires dans le monde © Radio France - Olivier Estran

Mises à prix de 50 à 2.500 euros

"On ne peut pas rester insensible à cette cause" reconnait Olga Gay, une des premières peintres à rejoindre cette vente inédite. "On connait tous de près ou de loin quelqu'un qui est concerné."

Pour cette occasion Olga Gay propose un portrait tout en rose de la peintre mexicaine Frida Kahlo. "C'est une des femmes qui m'a toujours impressionné. Elle a souffert pour défendre ses opinions politiques, artistiques et féministes. Pour moi c'est un message d'amour à toutes les femmes pour leur dire "Mesdames, vous êtes fortes !"

Olga Gay et son portrait de Frida Kahlo © Radio France - Olivier Estran

Les 36 œuvres sont présentées au public à partir de 17h30 à la Cité de la Gastronomie. Les mises à prix se veulent abordables pour des œuvres d'art, elles s'échelonnent entre 50 euros et 2.500 euros. Le cabinet de commissaires-priseurs Sadde officiera bénévolement, sans commissions, et tout le produit de la vente sera donc reversé au CGFL.

Lako revisite l'ours de Dijon, tout en couleurs © Radio France - Olivier Estran

Parmi les pièces uniques , on remarque l'ours proposé par Lako. "C'est bien sûr un clin d'oeil au symbole de Dijon, et en surimpression sur son dos on retrouve les beaux endroits de la ville. Cette peinture, je l'ai voulue dans les tons cassis et moutarde !"

On peut aussi enchérir en ligne , attention la vente débute à 19 heures précises.