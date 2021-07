Dijon : "On va aller au lac nager", les touristes gardent le moral malgré la pluie

Il ne fait pas beau, il fait froid et il pleut. Ce début d'été est loin de tenir toutes ses promesses. Malgré cela à Dijon et en Côte-d'Or, les vacanciers gardent le moral. "Bien équipé il n'y a aucun problème, ce ne sont que des gouttes d'eau" philosophe un touriste belge.

C'est un début d'été décidément pas très folichon côté météo. En Bourgogne-Franche-Comté le ciel oscille entre orages et pluies avec des températures indignes d'un mois de juillet.

De la pluie et du froid jusqu'au 14 juillet

Une situation qui s'éternise depuis plusieurs semaines et qui devrait durer jusqu'au 14 juillet selon les prévisions de Météo France. Le fautif est connu : c'est l’anticyclone des Açores. Censé apporter soleil et chaleur il aurait depuis plusieurs jours de grosses difficultés pour remonter vers le nord.

Des vacanciers philosophes

Un temps qui n'aurait rien d'exceptionnel pour la saison et que les vacanciers du camping du lac Kir à Dijon prennent avec philosophie ! Comme ces camping-caristes. Bettina est allemande, elle est en France avec son mari Konrad.

Bettina et Konrad viennent d'Allemagne, ils sont en France pour faire du vélo © Radio France - Thomas Nougaillon

On va aller nager au lac Kir

"On va aller au lac pour aller nager et après on ira à Dijon à vélo pour visiter la ville" explique, motivée, cette femme originaire d'Ulm. "Aujourd'hui, tous les musées sont fermés, c'est un peu triste mais la ville est très belle".

Bettina veut aller nager au lac Kir malgré la météo pas très encourageante ! Copier

La pluie il faut faire avec

Mélanie arrive de la Nièvre, en camping-car elle aussi, avec son fils. Infirmière, elle a suivi sa formation dans la capitale des Ducs il y a quelques années, et voulait montrer la ville où elle a vécu à son garçon. La pluie il faut faire avec. "Eh bien on s'adapte. Hier on a fait une sortie à vélo, on a fait le lac Kir, le centre-ville, on voulait aller au marché ce matin mais c'est compliqué, du coup on va faire les boutiques."

Mélanie devait aller au marché, finalement la pluie l'encourage plutôt à aller faire les boutiques à la Toison-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce ne sont que des gouttes d'eau !

Au volant de son camping-car Dominique et sa compagne sortent du camping. Ils sont belges et en cette journée pluvieuse, ils ont décidé de changer d'air. "Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne météo, il y a seulement un bon ou un mauvais équipement et bien équipé il n'y a pas de problème, ça reste des gouttes d'eau !"

Notre reporter a croisé la route de touristes qui n'ont pas froid aux yeux malgré le temps ! Copier

Du monde malgré tout au camping

Le camping du lac Kir n'affiche pas complet mais il y a tout de même beaucoup de vacanciers en camping-car ou en caravanes, bizarrement, très peu en tentes en revanche.

Vous entendrez ces touristes ce mercredi 7 juillet 2021 de 6H à 9H dans la matinale de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7)