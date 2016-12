Dijon : vente de bracelets anti-nausée pour les fêtes de fin d'année

Comment éviter la crise de foie pendant les fêtes de fin d'année ? Chacun sa technique pour éviter d'être nauséeux. À Dijon, une boutique vend des bracelets anti-nausée.

Foie gras, saumon, huîtres et dinde, et pour finir, une grosse envie de vomir ! Les repas de fêtes, c'est chouette, c'est bon, mais notre foie n'apprécie pas toujours. Pour prévenir la gueule de bois, il existe des bracelets anti-nausée. La boutique Forme et Zen, par exemple, en vend à Dijon.

Une pression sur le poignet

C'est un bijou : un bracelet, avec une bande en tissu, noire ou bleue, et une petite bille blanche. Ce n'est pas l'accessoire le plus glamour à porter un soir de réveillon, mais c'est l'assurance de ne pas passer la nuit la tête sur la cuvette des toilettes.

Jean-Marc Mulenet, gérant de la boutique Forme et Zen à Dijon, explique en quoi cela consiste : "c'est un bracelet avec une petite boule en plastique qui va venir appuyer sur un point d'acupuncture". Le bracelet se positionne sur ce point d'acupuncture ou d'acupression : "on plie à peine le poignet, on prend les trois doigts de l'autre main, on les place à la base du poignet, et c'est à l'endroit où se trouve le troisième doigt le plus éloigné du poignet, entre les deux petits tendons". Le bracelet va appuyer en continu.

Ce bracelet se vend à Dijon, dans la boutique Forme et Zen, par exemple. © Radio France - Justine Dincher

Recommandé aussi par les femmes enceintes

Ce bracelet anti-nausée est également recommandé pour limiter les nausées liée à la grossesse ou au mal des transports, et pour les personnes qui suivent une chimiothérapie.

Il est vendu, par exemple, 16,90 euros à la boutique Forme et Zen, rue Monge à Dijon.