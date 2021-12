Dijon veut reconstruire son centre d'accueil pour SDF

Un nouveau foyer pour les SDF à Dijon. La ville et l'Etat vont investir un peu plus d'un million et demi d'euros pour refaire l'hébergement d'urgence devenu vétuste.

De gros travaux en perspective pour améliorer l'hébergement de ceux qui se retrouvent à la rue. La ville de Dijon aidée par l'Etat va refaire son foyer d'accueil de jour situé au 15 rue des Corroyeurs. Ce centre qui héberge les sans-abris pour une nuit enregistre 13.000 à 16.000 passages par an, et se trouve aujourd'hui assez vétuste. Il va être entièrement refait.

Le projet porté par la ville de Dijon va bénéficier de 1,5 millions d'euros via le plan de relance de l'Etat. La ville doit mettre elle près de 560 mille euros sur la table. Une partie du nouveau bâtiment aura un toit végétalisé et les murs seront fabriqué en chaux et en chanvre pour répondre aux normes écologiques.

Le centre ne changera pas de place © Radio France - Thomas Nougaillon

"Il n'est pas question de déménager" explique Antoine Hoareau, adjoint au maire de Dijon, délégué aux solidarités, à l’action sociale et à la lutte contre la pauvreté. "Ici entre une imprimerie et la voie ferrée il n'y a pas de riverains, de plus l'hôtel de police est situé juste en face."

Les plans du futur bâtiment © Radio France - Thomas Nougaillon

Un an et demi de travaux, l'accueil reste assuré dans des préfabriqués

"Le bâtiment offrira 550 mètres carrés exploitables" assure Brice Morey le directeur général de la SDAT, la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail qui gère cet accueil pour Sans-abris. "On va avoir un outil de travail attrayant autant pour les salariés que pour les usagers, les planètes se sont alignées cela faisait des années qu'on en parlait" explique le directeur de ce service.

Les travaux vont débuter avant l'été 2022, et durer 15 mois. Le nouvel accueil de jour doit ouvrir à l'automne 2023. Pendant les travaux l'accueil de jour continuera à accueillir les gens dans des "structures modulaires" autrement des abris de type "Algeco" qui ont servis lors de la construction de la cité de la gastronomie. L'accueil se fera de l'autre côté de la voie ferré juste devant le dépôt des navettes Divia City.