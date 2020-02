VIDÉO - Dijon : civils et militaires réunis pour un hommage aux morts de la gendarmerie

Dijon - France

Le gendarme Clémence Luchs (20 ans), la maréchale des logis-cheffe Isabelle Jensen (43 ans), le gendarme Benjamin Delhaye (36 ans), le major Sébastien Berger (33 ans), le major Christophe Pensec (47 ans) et le maréchal des logis-chef Sébastien Devaud (36 ans) sont les six militaires morts en service en France entre le 4 janvier et le 25 octobre 2019.

"Tous aimaient la France, tous la servaient"

Dans un message de Christophe Castaner Ministre de l'Intérieur, qu'il a lu au micro le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté Bernard Schmeltz a relayé l'hommage de la nation devant 200 gendarmes au garde à vous dans la cour de la caserne Deflandre : "Aujourd'hui ces noms résonnent dans les âmes des proches, dans les souvenirs de leurs frères d'armes. Tous aimaient la France, tous la servaient."

Le général Thierry Cailloz salue les porte-drapeaux © Radio France - Thomas Nougaillon

"Notre République a besoin de ses soldats de la loi"

"Ce n'est pas seulement un hommage que nous leurs rendons, aujourd'hui, nous rendons honneur à leur engagement, nous faisons vivre leurs valeurs, gendarme c'est un engagement pour les autres, une soif de protéger. Notre République a besoin de sa gendarmerie, elle a besoin de ses soldats de la loi" a poursuivi le préfet.

Toujours en lisant le texte du ministre, Bernard Schmeltz, a rappelé que ces six militaires sont tombés aux quatre coins de la France. A Paris, en Nouvelle-Calédonie, à Attichy et Compiègne dans l'Oise, à Gacé dans l'Orne et à Ancenis-Saint-Géréon en Loire Atlantique. Il a conclu par ce message adressé à l'ensemble des hommes et des femmes mobilisés au sein de la gendarmerie : "vous êtes les femmes et les hommes de la gendarmerie nationale, défenseurs de la République, héros du quotidien, soldats d'un idéal".

Les autorités civiles et militaires réunies

Présents dans l'assistance des représentants politiques, des parlementaires, sénateurs et députés, ou encore Ludovic Rochette, Président de l'Association des Maires de la Côte d'Or (AMF21) depuis 2014.