Dijon : violence et sexisme en débat à la Fontaine d'Ouche

Une conférence sur le thème "Racisme et Sexisme" est proposée ce mardi 16 mai à la Fontaine d'Ouche à Dijon. Elle est organisée par le collectif Violence et Genre.

Ce mardi 16 mai, le collectif Violence en Genre organise une conférence sur le thème Racisme et Sexisme. Le rendez vous est fixé en soirée, à 18H à la Maison Phare de Fontaine d’Ouche à Dijon. Carole Reynaud-Paligot, docteure de l’EHESS et chercheuse en histoire du XIXe siècle à l’Université Paris 1, interviendra notamment, en tant que commissaire de l’exposition en cours au Musée de l’Homme à Paris : « Nous et les autres : des préjugés au racisme ». Après la conférence, le collectif vous propose un temps d’échanges en petits groupes autour du thème proposé et une restitution sous forme de débat avec les associations présentes et la conférencière. Un pot de l’amitié clôturera cette soirée.

Le logo du collectif Violence et Genre -

Pour tout renseignement : 03 80 43 28 34 ou 06 81 42 95 07.