Dijon-Pékin à vélo: pari réussi pour la dijonnaise Aurélie Gonet

Aurélie Gonet a réussi son pari, relier Dijon à Pékin en vélo. 7500 kilomètres et des rencontres en pagaille pour la dijonnaise. Un projet solidaire également avec une cagnotte en ligne au profit de la lutte contre le cancer. Cagnotte qui a atteint 8000 euros et qui reste ouverte aux dons.

Elle a réussi son pari et terminé son beau et long voyage. Aurélie Gonet a bouclé Dijon Pékin en vélo après

7500 kms au compteur et huit mois de rencontres en pagaille, de découvertes de paysages variés et somptueux.

Bien sûr il y a eu des hauts et des bas mais surtout une grande fierté à l'arrivée. Celle avoir mené à terme ce projet qui lui tenait tellement à coeur.

Un voyage solidaire également avec ne cagnotte au profit des malades du cancer du poumon, en lien avec le CGFL à Dijon. ne cagnotte qui s'élève aujourd'hui à 8.00 euros.

Un voyage qui s'est achevé ce dimanche à Pékin avec sa participation au Marathon dans la capitale chinoise. une course menée jusqu'au bout malgré la fatigue extrême.

Son retour en France est prévu le 12 novembre mais avant, la jeune femme va profiter de son séjour pour découvrir la Grande muraille.

