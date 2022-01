Dilemme cornélien au comptoir des bars de Montbéliard

Au Café du Commerce, on a fait la bonne lecture. Les chaises ont pris place face au comptoir.

Jeux de chaises face au comptoir des bars de Montbéliard. Depuis ce lundi 3 janvier, la nouvelle restriction anti-Covid interdit de consommer debout dans les cafés. Mais peut-on s'installer au comptoir assis sur une chaise ? "Est ce qu'il faut être au bar debout ou pas être au bar du tout ?" interroge Eric Salvin, le patron du Café de la Paix au début de la rue piétonne qui, dans le doute, préfère s'abstenir. Son zinc restera désert.

Un peu plus haut, le Café du Commerce a sortit les chaises. "Assis au comptoir, on ne nous l'interdit pas, en revanche, debout, c'est proscrit. Par rapport aux gens qui sont assis à table en face de l'autre, ça change quoi ? On a l'impression qu'on s'acharne toujours contre les restaurateurs", s'emporte Sophie Guyon Audy qui gère le Café du Commerce

Comptoir désert dans ce café © Radio France - Christophe Beck

Sur la place Ferrer, le Café de la Poste a carrément retiré les chaises, installées habituellement devant le comptoir. "Si la clientèle reste assise, elle devrait pouvoir s'installer au comptoir, mais comme on nous interdit la consommation au bar, on a rangé les chaises au fond du café", explique Kéko, le patron du Café.

Les client s'amusent ou s'agacent de ce débat. "On n'y comprend plus rien". "C'est de la connerie tout ça, assis ou debout c'est pareil". "Un petit pas en avant, un petit pas en arrière, tout en sachant que je n'aimerais pas être à la place de ceux qui décident de ces parades. Ca doit pas être simple".

Après investigation, la préfecture du Doubs arbitre le dilemme. Au comptoir, la consommation est interdite en position debout mais autorisée en position assise. Ouf ! La mesure court au moins jusqu'au 23 janvier, inclus.