Dimanche de la Toussaint : dernière occasion pour les Clermontois de se rendre au cimetière

Les cimetières avaient reçu une dérogation pour rester ouverts à tous ce week-end de la Toussaint, pour permettre aux Français de se rendre sur les tombes de leurs proche. Au cimetière des Carmes à Clermont-Ferrand, certains ont en ainsi profité, comme Maurice, retraité, venu se recueillir sur la sépulture d'une ancienne amie : "Je lui avais promis avant sa mort d'entretenir sa tombe, c'est un rite important, il faut entretenir le souvenir."

Dominique, elle, vient de déposer des fleurs sur la tombe de ses beaux-parents, "quatre pots de chrysanthèmes de couleur, du rouge à l'orange". Elle n'aurait pas imaginé ne pas pouvoir venir au cimetière ce dimanche : "C'est impossible, c'est tellement important, il y a peut-être le coronavirus mais il ne faut pas arrêter de vivre."

Une interdiction des cimetières injustifiée selon certains

Quelques allées plus loin, Bernard, débout devant la tombe de plusieurs de ses cousins, ne voit pas de risque à venir ici : "Il n'y a pas grand monde et en plus on est grand air, il n'y a pas beaucoup de risque selon moi." Le cimetière des Carmes est en effet presque vide ce dimanche midi.

Pour les Clermontois venus se recueillir au cimetière des Carmes ce dimanche, l'interdiction de l'accès au cimetière ne convainc pas toujours. Copier

Une grande jardinière de fleurs oranges dans les bras, "pour une tante dont j'étais très proche", Christine ne comprend pas de son côté qu'il ne soit plus possible de venir dans des cimetières plus d'un kilomètre de chez soi à partir ce lundi 2 novembre : "Ça me chagrine, il me semble que ce ne soit pas un lieu propice à la propagation du coronavirus, il y a d'autres endroits qu'il faudrait interdire avant."

De nombreux bouquets de chrysanthèmes sont venus fleurir le cimetière des Carmes ce week-end de la Toussaint. © Radio France - Théophile Vareille

Christine qui espère pouvoir "rapidement" revenir entretenir la tombe de sa tante.