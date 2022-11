"Dio vi salvi Regina" l'hymne corse chanté dans la langue du Christ

Pascale Ojeil a déjà enregistré plusieurs titres, des grands succès du répertoire de la chanson corse avec parfois des adaptations instrumentales, cette fois toujours dans sa démarche de rapprochement entre les deux peuples de Méditerranée elle verse dans la corbeille cette nouvelle version orchestrée de « Dio vi salvi Regina ». Au moment où viennent d’être actés à Byblos le jumelage avec la ville de Bonifacio, et celui entre le Parc naturel régional de Corse et la réserve naturelle du cèdre de Chouf, des projets qu’elle a porté depuis le départ, elle présente l’enregistrement accompagné d’une vidéo tournée dans la cité de l’extrême sud de la Corse.

Pascale Ojeil un regard vers l'Orient depuis Bonifacio - Giovanni Santi Laurini

Un pont entre Orient et Occident pour résister

"J'ai voulu offrir un cadeau de mariage, un cadeau de retour, je me suis dit à mes yeux la meilleure façon pour vraiment faire plaisir à mes amis corses, à mes frères corses, c’est de réinterpréter l'hymne national corse. Je l'ai réinterprété à ma façon en intégrant un couplet que je considère le couplet ultime en langue syriaque, la langue dérivée de la langue araméenne parlée par le Christ. Alors, de cette façon, j'ai essayé de construire un pont entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Orient et l'Occident, où vraiment s'articulent les mêmes valeurs, les mêmes croyances et surtout la résistance. En Corse j’ai rencontré un groupe vraiment fantastique, un groupe de chanteurs polyphonies corses l’Eternu! Puis la vidéo s'est déroulée à Bonifacio juste pour faire un clin d'œil au jumelage qui a été réalisé entre Byblos et Bonifacio."

