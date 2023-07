Diocèse de Bayeux-Lisieux: des troncs à paiement électronique et des paniers de quête connectés

Depuis quelques jours, des pictogrammes peu habituels ont fait leur apparition dans la Cathédrale de Bayeux, l'Abbatiale Saint-Etienne de Caen, l'église de Villers-Sur-Mer, celle d'Hérouville-Saint-Clair ou la Basilique de Douvres-La-Délivrande. Des panneaux et des petites machines pour permettre aux fidèles et autres soutiens des lieux de procéder sans difficulté à des offrandes grâce au sans-contact ou avec leur portable.

Lutter contre des pillages

Un investissement important pour le diocèse, mais nécessaire. À Bayeux, la cathédrale était victime de pillages de troncs en série. D'où l'idée de les remplacer par des troncs version 2.0 explique Alexandre Barbé, directeur de la communication du diocèse.

Pour l'heure, cinq édifices religieux ont été équipés de ces troncs électroniques. Trop tôt pour en mesurer le bénéfice, explique Alexandre Barbé, qui espère cependant voir la participation des fidèles du diocèse augmenter, comme celle des paniers de quête connectée, lancés en début d'année et qui poursuivent leur développement. Un outil simple d'utilisation, explique le responsable communication du diocèse.

S'adapter aux nouvelles technologies

C'est une réalité aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus avoir de monnaie en poche. La carte bleue et le portable ont pris le pas sur le paiement en liquide. Il est donc normal pour le diocèse de s'adapter aux nouveaux usages et aux nouvelles technologies, explique Alexandre Barbé.

Des offrandes et autres quêtes qu'il est toujours possible de faire en monnaie fiduciaire.

Des paniers qui enregistrent des collectes plus généreuses

D'ici la fin de l'année le nombre de lieux équipés de troncs devrait doubler et celui ayant déployé les paniers de quête connectée également avec une trentaine de paniers en circulation.