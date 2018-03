Bordeaux, France

La semaine dernière le Vatican a nommé Mgr Jean-Marie Le Vert, un catholique plutôt proche des traditionalistes, archevêque auxiliaire de Bordeaux pour épauler le cardinal Ricard. Cette nomination ne passe pas dans le camps des progressistes. Conséquence immédiate : la démission du père Francis Francis Ayliès, prêtre en charge du secteur des Bassins à Flots et figure emblématique de l'église catholique en Gironde.

Le père Ayliès n'y va pas par quatre chemins. Il s'explique dans une lettre envoyée à ses paroissiens la semaine dernière : "ma décision", dit-il, "est totalement dépendante de la nomination de Jean-Marie Le Vert comme évêque auxiliaire de Bordeaux".

Cette nomination suscite en moi de nombreuses questions théologiques, institutionnelles et affectives

- Le père Francis Ayliès

Celui que l'on a surnommé le curé des quartiers, l'auteur de polars et le partisan d'un église universelle ouverte sur la société, conteste l'arrivée au diocèse de Bordeaux d'une personnalité proche des traditionalistes.

Il est vrai que Mgr Le Vert représente l'aile conservatrice de l'Eglise catholique. Ancien évêque de Quimper, il avait du quitter la Bretagne en 2014 en proie, déjà, à des conflits avec les partisans d'une église plus progressiste. Le départ du père Ayliès ne passe pas inaperçu. Ce lundi l'archevêché de Bordeaux s'est fendu d'un communiqué. "C'est avec beaucoup de tristesse et une certaine incompréhension que le Cardinal Ricard a reçu la démission du curé des églises Saint Martial et Saint Rémi". Aujourd'hui de nombreux catholiques bordelais s'inquiètent de cette fracture dans l'Eglise.