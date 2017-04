Diocèse de Nice : sécurité renforcée pour Pâques

La sécurité est maximale ce dimanche autour des lieux de culte du Diocèse de Nice alors que beaucoup de monde va assister à la traditionnelle Grand Messe de Pâques. Une cérémonie dans un contexte particulier, quelques jours après le double attentat en Egypte, qui a coûté la vie à 38 chrétiens.

Toutes les forces de l'ordre disponibles sont mobilisées en ce week-end pascal, dans les Alpes-Maritimes, pour assurer la sécurité autour des lieux de cultes. Gendarmes, policiers et policiers municipaux sont sur le pont. Cela représente des centaines d'hommes, soit postés devant les églises, soit divisés en patrouilles mobiles. Ce dispositif exceptionnel est comparable à celui mis en place à Noël dernier.

La cathédrale Sainte-Réparate de Nice. © Radio France - Maxime Bacquié

Les bénévoles sollicités pour filtrer les entrées

Dans les 45 paroisses du Diocèse de Nice, les 190 prêtres ont tous été sollicités ces dernières semaines, pour qu'ils relayent les consignes de sécurité aux bénévoles. Certains sont même à pied d'oeuvre ce dimanche pour filtrer les entrées des églises ou surveiller les situations suspectes. "On les a briefé pour qu'ils repèrent les objets seuls ou les attitudes bizarres," explique Michel Angella, curé à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice. "Mais on ne veut pas tomber dans la psychose, on essaye de laisser au maximum les fidèles en dehors de tout ça."

"On vit avec le danger"

Les fidèles, justement, ont bien à l'esprit ce contexte particulier. A Nice, ce sera la première Grand Messe de Pâques depuis l'attentat du 14 juillet et en Egypte, les Chrétiens ont une nouvelle fois été pris pour cible il y a quelques jours, dans un double attentat qui a coûté la vie à 38 personnes. "On y pense forcément," confirme Pierre, un fidèle de la cathédrale Sainte-Réparate. "On s'est habitué à voir tous ces gendarmes et tous ces policiers dans les rues, on vit avec le danger." Des centaines de fidèles sont attendus à 10h ce dimanche pour le début de la Grand Messe à la cathédrale Sainte-Réparate.