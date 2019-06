"On dirait qu'on est des footballeurs !", des enfants malades visitent le stade à Bordeaux

Bordeaux, France

Des enfants malades ont visité le stade Matmut-Atlantique ce mercredi 19 juin. Après Le Mans, Nice et Saint Denis, « Premiers de Cordée » a fait escale à Bordeaux pour ses vingt ans. Créée à Paris, l'association propose toute l'année du sport aux enfants hospitalisés. Ce mercredi, elle a offert une "Journée Evasion" à 500 enfants de la région.

Les enfants ont pu visiter les vestiaires et le terrain de foot et participer à une vingtaine d'activités sportives organisées sur le parvis du stade. Du tennis, du football, du basket, du judo et du karaté, du handball, de la danse...

Sur le parvis du stade, les enfants reproduisent les mouvements esquissés par Gabin Giband, danseur dans l'émission de télévision "Danse avec les stars". © Radio France - Fanny Ohier

"On dirait qu'on est les futurs footballeurs !"

Noam, Samir et Estéban, posent coudes à coudes sur la photographie. Pour deux d'entre eux, c'est la première fois qu'ils se retrouvent au milieu du stade. "On dirait qu'on est les futurs footballeurs !", lance Noam, les yeux brillants. "Moi j'aime bien Kylian Mbappé et Zinédine Zidane !", renchérit Estéban. Tous les trois sont venus avec l' Institut thérapeutique Louise Liard Le Porz à Bordeaux, où ils sont accompagnés au quotidien.

Sur le parvis du stade aussi, l'ambiance est joyeuse. Damien passe normalement son temps à l'Institut Médico-Pédagogique (IMP) Jean Le Tanneur à Carignan-de-Bordeaux. Mais aujourd'hui, il s'entraîne au karaté. Son rêve c'est _"de rentrer dans les vestiaires comme un footballeur ! "_.

Jérôme Rabotteau l'accompagne, il voit l'effet bénéfique que cette journée a sur le groupe de sept enfants, qui se baladent tout sourire parmi les stands. "[Cette journée] leur permet de voir d'autres personnes que les éducateurs, de créer des relations différentes entre eux de celles qu'ils ont au sein de l’établissement. C'est très positif !" A l'institut, les enfants sont en situation de handicap type autisme et trouble du comportement.

Soigner les enfants malades par le sport

Le sport, un outil privilégié pour soigner les enfants malades selon Sébastien Ruffin, délégué général de l'association "Premiers de Cordée".

"Quand vous pratiquez du sport, vous développer des endorphines", explique Sébastien Ruffin. "De fait le gamin, s'il est bien dans sa tête, il sera dans un état d'esprit différent pour affronter des manipulations ou des examens qui seront douloureux."

"C'est les premiers, les gamins, à penser qu'ils ne peuvent pas se dépenser mais en fait ils se rendent compte qu'ils peuvent encore bouger !" ajoute-t-il.

Parfois, on voit les enfants courir, ils oublient même qu'ils sont branchés avec leur perfusion, un trépied avec leur poche de soin ! — Sébastien Ruffin

De plus en plus aujourd'hui, la pratique sportive est inclue dans les parcours de soins pédiatriques.