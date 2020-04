DIRECT 21e jour à la maison en Isère, l'autorisation de sortie disponible sur smartphone

C'est un lundi ensoleillé mais toujours confiné qui débute en Isère. Retour au travail ou au télétravail, aux devoirs à la maison, à la confection de gâteaux ou à la couture de masques pour celles et ceux qui s'y sont mis. Avec en plus du coronavirus une pensée pour les victimes de Romans-sur-Isère.

L'essentiel ce matin

8h25. "Il faudra réfléchir au modèle de société qu'on veut pour notre pays". Réflexion ce matin de notre invité sur francebleu.fr, le sénateur isérois Michel Savin. Son regard sur cette crise, pendant et après est à retrouver ici

8h20. Pôle emploi confirme ce matin sur France Bleu Isèreque des secteurs "prioritaires" sont en recherche de main d'oeuvre en cette période de confinement. L'organisme appelle par ailleurs tous les demandeurs d'emplois à bien actualiser leurs droits, comme d'habitude.

8h10. Ce matin le bilan du coronavirus en Isère est de 25 morts à l'hôpital, 13 dans les maisons de retraites depuis le début de l'épidémie. 222 personnes sont encore hospitalisées ce matin.

8h00. Cette journée commence et se finira sous le soleil, c'est déjà ça, et avec cette photo "planante" offerte par Jacques et Alain Salomon ce matin sur la page Facebook de France Bleu Isère