DIRECT - 23e jour de confinement en Isère, les infos dans notre département en ce 8 avril

Le dernier bilan du coronavirus en France, communiqué hier soir, fait état de plus de 10.000 morts en France. Retrouvez ici toute au long de la journée les infos dans notre département.

À retenir

Notre direct du jour

7h20. Quel impact a la crise sanitaire du coronavirus sur la santé de votre entreprise ? Cette question, la CCI du Nord-Isère l'a posé à ses adhérents via une première étude. Elle a eu quelque 600 réponses. 96% des entreprises affirment avoir ressenti un impact liée à la pandémie, avec plus de 75% des entreprises qui disent avoir vu leur chiffre d'affaire chuter de plus de 20%. Une deuxième étude a été lancé hier pour évaluer l'évolution des conséquences. La CCI qui a aussi mis en place une cellule d'écoute le 04 74 95 24 00

Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct de la rédaction de France Bleu Isère. On vous accompagne toute la journée pour l'essentiel des infos dans notre département.