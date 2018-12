DIRECT - Acte V des "gilets jaunes" à Grenoble

Grenoble, France

Pour le cinquième samedi de mobilisation, les gilets jaunes grenoblois sont dans la rue. Le rendez-vous était donné à 9H. Voici le point sur le déroulé de la journée. Ils organisent une marche blanche, en hommage aux victimes de l'attentat de Strasbourg, qui a eu lieu mardi.

10H40 : Les gilets jaunes sont en marche

Les manifestants sont actuellement le long des quais. De la musique rythme le cortège, l'ambiance est toujours aussi calme.

L'ambiance est bonne enfant, de la musique accompagne les manifestants. © Radio France - Elisa Montagnat

10H : Départ de la manifestation

Les 200 gilets jaunes présents quittent le parc Paul Mistral. Ils se dirigent vers l'hôtel de police, puis iront le long des quais, direction la Porte de France, pour enfin arriver au jardin de ville. L'ambiance est bonne enfant, deux policiers seulement sont sur place.

Les gilets jaunes quittent le parc Paul Mistral, direction le jardin de ville. Les portes-paroles sont en tête du cortège. © Radio France - Elisa Montagnat

Julien Terrier, porte-parole des gilets jaunes à Grenoble, a pris la parole avant le départ. Pour preuve du calme sur place, c'est le policier lui-même qui a prêté son mégaphone.

Julien Terrier, porte parole des gilets jaunes grenoblois, prend la parole avant le départ. © Radio France - Elisa Montagnat

9H : Rassemblement au parc Paul Mistral

Entre 150 et 200 personnes sont actuellement au parc Paul Mistral. Une marche blanche est organisée pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Strasbourg et aux six personnes décédées depuis le début du mouvement "gilet jaune". La situation est calme, très peu de policiers sont mobilisés. Le départ est prévu à 10H. Plus d'informations à venir.

Environ 150 gilets jaunes étaient présents à 9h au parc Paul Mistral © Radio France - Elisa Montagnat

Point sur la situation à Grenoble et en Isère :

Marche blanche dans le calme à Grenoble. Quelques 200 gilets jaunes ont décidé de manifester pacifiquement ce samedi pour rendre hommage aux 4 victimes de l’attentat de Strasbourg, ainsi qu’aux 6 personnes ayant perdu la vie en marge des manifestations depuis le 17 novembre. Ils se sont rassemblés dès 9h dans le parc Paul Mistral. Une heure plus tard le cortège se met en marche vers l’hôtel de Police. Ils iront ensuite le long des quais de l’Isère pour atteindre la Porte de France puis le jardin de ville.

En Isère des rassemblements ont lieu dans plusieurs communes : Rives, Vienne, Voreppe, Bourgoin-Jallieu, Saint-Jean de Soudain, Saint-Quentin Fallavier, Salaise-sur-Sanne, Crolles, Satolas-et-Bonce.

Sur l’A7 l’échangeur de Chanas est fermé dans les deux sens.

Une évacuation est en cours au péage de la Tour-du-Pin. Quelques 150 gilets jaunes y menaient une opération "péage ouvert". Un peloton de gendarmes mobiles est en train de repousser les manifestants qui se replient sur le rond-point à proximité. La circulation, qui était partiellement ralentie auparavant, est à présent coupée à hauteur du péage.