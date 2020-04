DIRECT - Coronavirus : 18e jour de confinement, le point en Moselle ce vendredi 3 avril

En ce 18e jour de confinement, retrouvez toutes les informations essentielles en Moselle et dans le Pays Haut pour ce vendredi 3 avril.

L'essentiel

Dans le cadre des "vols Morphée", l' opération d'évacuation sanitaire de l'armée de l'air, six patients lorrains vont être transportés en avion depuis le Luxembourg.

l'air, vont être transportés en avion depuis le Luxembourg. Plus de 5.300 morts en France : 4.503 morts dans les hôpitaux et au moins 884 décès dans les Ehpad depuis le début de la crise, dont 570 dans le Grand Est.

et au moins depuis le début de la crise, dont 570 dans le Grand Est. L'attestation de déplacement dérogatoire sur smartphone sera disponible dès ce lundi 6 avril. En attendant, vous pouvez la télécharger en cliquant ici.

Le direct

12h05 : Quels sont les marchés qui restent ouverts en Moselle ? Pour le moment, sur autorisation, seules les villes et communes suivantes sont autorisées à titre dérogatoire par la préfecture à ouvrir un marché alimentaire : Ars-sur-Moselle, Corny-sur-Moselle, Freyming, Fixem, Metz, le Ban-Saint-Martin, Laquenexy, Phalsbourg, Saint-Avold, Sarrebourg, Sarreguemines, Terville, et Verny.

11h50 : En Moselle, 1.030 personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées, dont 175 en réanimation. 362 patients sont sortis guéris d'hospitalisation, en revanche 242 personnes sont mortes.

11h40 : Dès lundi, la Poste va renforcer ses effectifs en France, et effectuer quatre distributions de courriers et colis, contre trois actuellement, en raison de l'épidémie de coronavirus. En Moselle, cinq bureaux facteur-guichetier vont rouvrir le 6 avril : Amanvillers, Montois-la-Montagne, Gandrange, Boulange et Augny, c'est ce qu'annonce le député LREM de la 3e circonscription de la Moselle, Richard Lioger sur son compte Twitter.

11h30 : La police nationale en Moselle fait de l'humour de confinement sur son compte Twitter, pour rappeler le mot d'ordre essentiel "sauvez des vies, restez chez vous".

11h20 : Les épreuves du bac et du brevet seront validées en contrôle continu. Il n'y aura "pas d'épreuves finales" du baccalauréat en 2020, "les élèves seront évalués via le contrôle continu", indique vendredi le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. "Seul l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Les élèves de BEP, CAP et BTS seront évalués également via le contrôle continu.

11h15 : Solidarité transfrontalière. 19 maires allemands de la Sarre ont publié une vidéo sur Youtube pour adresser leur soutien à leurs voisins français pendant l'épidémie.

11h10 : A quoi ressemble la vie dans les établissements d’hébergement pour âgées dépendantes en cette période d’épidémie de coronavirus ? La directrice des opérations activités hébergement au sein du groupe Doctgestio (Amapa) nous raconte cette période difficile. Son témoignage à retrouver ici.

10h50 : L'armée de l'air poursuit son effort face à la saturation des services de réanimation en Moselle. Elle va acheminer ce vendredi six patients lorrains vers Toulouse. L'avion devait initialement décoller du Lorraine Airport, l'aéroport de Nancy-Metz basé à Goin en Moselle, mais finalement, ce vendredi matin, la décision a été prise de faire partir les malades de l'aéroport de Luxembourg. Le vol décollera entre 12h et 13h.

10h45 : Bonjour à tous, et bienvenue dans ce direct, suivez avec nous l'évolution de la situation en Moselle au 18e jour de confinement.