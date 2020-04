DIRECT - Coronavirus : 26e jour de confinement, 1.052 personnes hospitalisées en Moselle, 160 en réanimation

788 personnes hospitalisées ont pu quitter l'hôpital et regagner leur domicile en Moselle ; les contrôles des forces de l'ordre plus nombreux pour faire respecter le confinement ce week-end. Retrouvez les informations de ce samedi 11 avril.

Les contrôles des forces de l'ordre sont renforcés ce samedi et dimanche en raison du week-end de Pâques et des vacances scolaires.

Les informations à retenir en ce samedi 11 avril en Moselle et dans le Pays-Haut.

L'essentiel

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, le bilan en Moselle est de 1.052 hospitalisations, dont 160 en réanimation. 452 personnes sont mortes du covid-19 à l'hôpital, et 788 ont pu rentrer chez elle.

Le préfet de la Moselle interdit les joggings de 11h à 19h et jusqu'à lundi inclus , les parcs, les espaces verts et les aires de jeux sont fermés en ce week-end de Pâques.

L'attestation de déplacement dérogatoire sur smartphone est disponible. Vous pouvez aussi la télécharger pour l'imprimer sur papier en cliquant ici.

est disponible. Vous pouvez aussi la télécharger pour l'imprimer sur papier en cliquant ici. Toutes les infos pratiques à connaître en cette période de confinement sont regroupées dans cet article.

Le direct

10h40 : Solidarité. "Les personnes fragiles ont plus que jamais besoin de soutien", rappelle ce samedi le Conseil départemental de la Moselle, qui appellent les Mosellans à être solidaires, par exemple, en proposant de l'aide pour faire les courses.

10h30 : Musique. Contrainte d'annuler son tout premier festival à cause du coronavirus, l'association Champs Sonores de Peltre a donc décidé de l'organiser via Facebook, ce samedi, avec une douzaine d'artistes locaux et Didier Wampas en tête d'affiche. Le Festiconfi débute samedi à 14h30.

10h15 : Restez chez vous. Sur décision de la préfecture de la Moselle, les parcs, aires de jeux, jardins publics, terrains de sport, sont interdits d'accès en ce week-end de Pâques, jusqu'à lundi 13 inclus. Par ailleurs, il est interdit d'aller courir entre 11h et 19h, jusqu'à lundi également.

10h10 : Semaine sainte confinée. Entre messes en ligne et prières numériques, c'est une Semaine sainte inédite que vit en ce moment Monseigneur Lagleize, l'evêque de Metz. Dans cette crise sanitaires sans précédent, l'Eglise a "toute sa place" selon lui. Son interview à retrouver ici.

10h05 : Appel aux couturiers et couturières. Pour pallier la pénurie de surblouses, la préfecture de la Meuse lance un appel à volontaires, à la fois à ceux qui savent coudre, et ceux qui seraient en possession de tissus en coton. Ces protections seront distribuées aux personnels des EHPAD et dans d'autres services de soins à domicile.

9h45 : Vacances scolaires confinées. Ce sont désormais deux zones qui sont en congés. La B, à savoir les académies de Nancy-Metz, d'Aix‑Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nantes, Nice, Orléans‑Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg, rejoint les académies de Paris, Toulouse et Montpellier. Les contrôles seront renforcés dans les nouveaux départements en congés, comme en Meurthe-et-Moselle.

9h30 : Un jeune Mosellan de 20 ans, à peine sorti de prison, va retrouver en cellule pour la suite du confinement. Il a été placé en détention vendredi pour un vol de carburant dans plusieurs exploitations agricoles du secteur de Bouzonville, mercredi. Un agriculteur avait placé une caméra sur ses cuves et l'homme, très défavorablement connu des gendarmes, a été facilement identifié. Il comparaîtra mercredi devant le tribunal correctionnel de Metz. Ses deux complices ont été laissés libres et sont convoqués en septembre devant la justice.

9h25 : Bilan. Dans le Grand Est, 4.899 personnes sont hospitalisées pour covid-19, dont 889 en réanimation, soit 27 personnes en moins en 24 heures. Dans la région 4.445 personnes ont pu quitter l'hôpital, et 1.952 sont mortes.

9h20 : Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct pour suivre l'évolution de la situation en Moselle en ce 26e jour de confinement. Bonne journée.