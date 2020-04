DIRECT - Coronavirus : 27e jour de confinement, 2.000 morts dans le Grand Est, dont 467 en Moselle

Les informations à retenir en ce dimanche 12 avril en Moselle et dans le Pays-Haut.

La barre des 2.000 décès est franchie dans le Grand Est , 2.008 personnes sont mortes à l'hôpital du coronavirus, selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France.

Le nombre d'hospitalisations lui est en baisse dans la région, 4.841 personnes, soit 58 de moins en 24 heures, dont 881 en réanimation soit 8 de moins en 24 heures.

, 4.841 personnes, soit , dont 881 en réanimation soit 8 de moins en 24 heures. Emmanuel Macron s'adressera aux Français lundi soir, peu après 20h.

10h10 : Restez chez vous. Les policiers de la Moselle souhaitent ce dimanche "de joyeuses fêtes de Pâques" sur leur compte Twitter et remercient les Mosellans pour leur "civisme".

10h : Dimanche de Pâques. La messe de Pâques célébrée par l'évêque de Metz, Monseigneur Lagleize à 10 heures, est à retrouver en vidéo ici : metz.catholique.fr.

9h45 : Le ministre des Affaires étrangères allemand a condamné hier des agressions ou vexations répétées subies depuis plusieurs semaines par des Français en déplacement dans les zones frontalières allemandes, moins touchée par le Covid-19. "Le coronavirus ne connaît pas de nationalité. C'est la même chose pour la dignité humaine. Cela fait mal de voir comment nos amis français sont parfois insultés et attaqués à cause du Covid-19. Un tel comportement n'est pas possible. Nous sommes dans le même bateau !", a déclaré Heiko Maas.

9h30 : Polémique. Depuis plusieurs jours, une polémique enfle sur les réseaux sociaux visant le député LREM de la Moselle, Richard Lioger, accusé d'être confiné dans le Luberon. Victime de menaces, il annonce vouloir porter plainte. "La vraie question n'est pas de savoir où est le député, la question est de savoir s'il travaille, comment il travaille et quel est son travail", assure le député mosellan. Interview à retrouver ici.

9h25 : Le nombre de personnes hospitalisées en Moselle pour covid-19 est en légère baisse, 1.038 dimanche, contre 1.052 samedi, soit 14 de moins. En tout, dans le département, 814% personnes ont pu regagner leur domicile. Le coronavirus a, en revanche, tué 467 personnes, selon les chiffres de Santé publique France.

Dans le Grand Est, on compte ce dimanche, 4.851 retours à domicile, 4.841 hospitalisations soit 58 de moins en 24 heures, dont 881 en réanimation, soit 8 de moins. Le seuil des 2.000 décès est franchi avec 2.008 morts à l'hôpital.

9h20 : Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct pour suivre l'évolution de la situation en Moselle en ce 27e jour de confinement. Bonne journée.