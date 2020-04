DIRECT - Coronavirus : 29e jour de confinement, les réactions normandes à l'allocution d'Emmanuel Macron

"L'épidémie commence à marquer le pas", selon Emmanuel Macron, qui annonce un début de déconfinement à partir du 11 mai, accompagné d'une réouverture progressive des écoles et des crèches. Suivez l'actualité de ce mardi 14 avril en Normandie et réagissez au 0 800 85 10 10

Allocution d'Emmanuel Macron à 20h02 à la télévision et à la radio.

L'essentiel

: une date désormais en ligne de mire : le 11 mai pour la sortie du confinement. Le 11 mai, les établissements scolaires de la crèche au lycée pourront rouvrir progressivement mais pas les universités. Une réouverture progressive des entreprises est prévu aussi sauf pour les lieux qui reçoivent du public. Pour les cafés, les restaurants, les cinémas. Le chef de l'Etat n'a pas donné de date. Ce qu'il faut retenir de l'allocution du président Macron le bilan : l'épidémie a fait 14 967 morts en France, 574 de plus depuis dimanche. 9 588 personnes sont mortes dans les hôpitaux (335 de plus en 24 heures) et 5 379 dans les maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux (239 morts de plus en 24 heures). Pour le 5e jour consécutif, le nombre de patients en réanimation a également baissé: 24 patients en moins depuis dimanche.

Le direct

7h24 : plus de 270 000 salariés pour 29 000 entreprises en Normandie sont concernés en ce moment par des mesures de chômage partiel

7h20 : "Le plan d'activité annoncé devra être drastique pour permettre au plus grand nombre de sortir de la crise" dit sur France Bleu, Xavier Prévost, président CPME Seine-Maritime

6h58 : Emmanuel Macron a chargé le gouvernement de verser des aides aux personnes les plus modestes : les familles avec enfants et les étudiants précaires. Cette question du budget, les mairies également se la posent : dans le Calvados, à Ouistreham le maire Romain Baye a décidé d'éteindre une partie de l'éclairage public Et d'autres coupes budgétaires pourraient suivre

6h37 : les risques d'allergie au plus haut niveau en Normandie. C'est une conséquence de la très belle météo des derniers jours. Les concentrations de pollens sont en forte hausse avec un risque allergique très élevé : 5/5 dans la région selon l'échelle de l'agence Atmo Normandie. Ce qui peut susciter quelques craintes avec maux de têtes et difficultés respiratoires. Ne pas hésiter à demander des renseignements médicaux pour faire la distinction entre ces allergies et le COVID 19.

6h30 : L'année scolaire devrait donc se terminer en classes pour les élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Une réouverture contre l'avis general du monde de la santé. "ça fait courir un risque inutile, c'est prématuré. Les enfants ne respectent pas forcément les consignes, ils vont jouer ensemble et risquent de ramener le virus à la maison " dit Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des Médecins de France.

6h13 : en Normandie, l'épidémie ralentit avec 713 patients hospitalisées contre 741 vendredi. La région enregistre 10 nouveaux décès. Voir l'infographie

6h05 : dans la foulée de l'allocution d'Emmanuel Macron, le festival Beauregard de Caen a annoncé qu'il annulait son édition 2020. Puisque pour les festivals, le président a là parlé de la mi-juillet. Le festival Beauregard devait se dérouler du 2 au 5 juillet

6h : On attendait une date, la voilà : le déconfinement commencera le 11 mai. Emmanuel Macron a parlé pendant une vingtaine de minutes lundi soir. Un mois de confinement supplémentaire donc pour endiguer l'épidémie de coronavirus.

Bonjour Nous sommes ensemble pour vivre ensemble l'actualité de ce mardi 14 avril en Normandie. Bienvenue !