DIRECT - Coronavirus : 542 décès en Moselle, une cellule de crise activée à l'Ehpad de Mars-la-Tour

Plus de 10.000 entreprises de Moselle en chômage partiel, des hospitalisations en baisse dans le Grand Est, 19.500 collectés par le FC Metz... Retrouvez ici l'évolution de l'épidémie de coronavirus et la situation de confinement en Moselle et dans le Pays-Haut pour ce vendredi 17 avril.

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, plus de 108.000 cas ont été confirmés en France, et 17.920 décès recensés dont 2.306 dans le Grand Est. Pour le deuxième jour consécutif, le nombre d'hospitalisations était en baisse. Suivez ici l'évolution de la situation ce 17 avril en Moselle et dans le Pays-Haut.

L'essentiel

Le direct

11h45 : Handball. Les Dragonnes vous manquent ? Vous pouvez revivre le choc de Ligue des Champions entre le Metz Handball et Esbjerg, match qui s'était joué aux Arènes le 9 février dernier, et où le Dragonnes avaient arraché le nul, 31 à 31, à la dernière minute, grâce à une vidéo mettant en scène des Lego.

11h30 : 19 des 51 résidents de l'Ehpad de Mars-La-Tour sont morts "en lien probable avec le virus" indique l'Agence régionale de santé du Grand Est ce vendredi. Six d'entre eux ont été formellement testés positifs. En tout, 80% des résidents ont été confirmés positifs au coronavirus. "Un médecin gériatre a évalué la conduite à tenir pour chacun des 30 résidents présents : quatre résidents ont été hospitalisés dans les hôpitaux de Joeuf et de Moyeuvre-Grande et un résident rejoint sa famille" précise l'ARS.

11h10 : Solidarité. La Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Est a réceptionné 120 visières de protection destinées aux forces de sécurité. Visières qui ont été fabriquées à Bliiida à Metz.

11h05 : 32e jour de confinement. La Police nationale en Moselle publie sur son compte Twitter des photographies prises depuis un avion de la Police aux frontières, utilisé pour "s'assurer du respect du confinement".

10h55 : Solidarité. Une cagnotte est ouverte pour la collecte du "Bleuet de France", oeuvre caritative pour les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins. Chaque année en mai, 400.000 euros en moyenne sont collectés par l'oeuvre caritative, qui s'inquiète cette année que la collecte soit menacée par l'épidémie de coronavirus. La préfecture de la Moselle rappelle que "cette crise est très difficile pour les résidents des Ehpad, et donc pour les établissements labellisés Bleuet de France. Dans ce contexte, il est essentiel de maintenir un appel à la générosité publique. "

Le lien vers cette cagnotte pour les résidents des Ehpad "Bleuet de France" est à retrouver ici.

10h45 : Hommage. Christophe est mort. Le chanteur, compositeur et interprète s'est éteint à Brest ce jeudi 16 avril, dans la soirée. Auteur de tubes comme "Aline", "Les Mots Bleus" ou encore "Les Paradis perdus", il avait été hospitalisé à Paris en réanimation jeudi 26 mars et testé positif au coronavirus, selon Le Parisien.

10h30 : La nouvelle directrice de l’Agence régionale de la santé annonce prudemment que le pic de l’épidémie de coronavirus est peut-être derrière nous, ""mais ce n'est peut-être qu'un effet plateau, une stagnation", a indiqué jeudi Marie-Ange Desailly-Chanson, lors de sa première conférence de presse. Son interview est à retrouver ici.

10h20 : Chômage partiel. Pour faire face aux conséquences économiques du confinement, les entreprises mosellanes ont massivement recours au chômage partiel et au fonds de solidarité de l'Etat. 45,3 % des employeurs du département ont actuellement recours à du chômage partiel pour leurs salariés, soit 10.887 entreprises pour près de 108.000 salariés.

10h15 : Bilan. Dans le Grand Est, le coronavirus a causé 2.306 décès. Un chiffre encourageant, les hospitalisations sont en baisse et concernent 4.769 personnes, soit 108 de moins en 24 heures ; 810 personnes sont hospitalisées en réanimation, soit 23 de moins en 24 heures. 5.618 personnes ont pu regagner leur domicile.

10h10 : Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce direct, pour suivre avec nous l'actualité de ce vendredi 17 avril en Moselle.