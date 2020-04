DIRECT - Coronavirus : 34e jour de confinement, le point sur la situation ce dimanche en Moselle

1.024 personnes sont hospitalisées en Moselle ce dimanche, dont 150 en réanimation ; samedi, les policiers messins ont verbalisé dix personnes qui jouaient aux cartes en plein air ; le marché de Plappeville rouvre. Suivez avec nous l'actualité de ce dimanche 19 avril en Moselle et dans le Pays-Haut.

Retrouvez ici les informations à retenir ce dimanche 19 avril en Moselle et dans le Pays-Haut sur l'épidémie de coronavirus et la situation de confinement.

L'essentiel

1.024 personnes sont hospitalisées en Moselle, soit 31 de moins en 24 heures , dont 150 dans des services de réanimation. 1.117 personnes ont pu regagner leur domicile, mais 560 décès sont recensés, selon le dernier bilan de Santé publique France, samedi soir.

, dont 150 dans des services de réanimation. 1.117 personnes ont pu regagner leur domicile, mais sont recensés, selon le dernier bilan de Santé publique France, samedi soir. Le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, feront une conférence de presse dimanche à 17h30, pour présenter "les résultats de notre stratégie face au covid-19, les difficultés que nous continuerons peut-être à rencontrer, les pistes d'avenir et la préparation de la sortie de crise".

à 17h30, pour présenter "les résultats de notre stratégie face au covid-19, les difficultés que nous continuerons peut-être à rencontrer, les pistes d'avenir et la préparation de la sortie de crise". Restez chez vous . Après une partie de football vendredi, les policiers de Metz ont découvert samedi dix personnes en train de jouer aux cartes.

. Après une partie de football vendredi, les policiers de Metz ont découvert samedi dix personnes en train de jouer aux cartes. Toutes les infos pratiques à connaître en cette période de confinement sont regroupées dans cet article.

Le direct

9h40 : Restez chez vous. Un mot d'ordre qui a du mal à rentrer dans la tête de certains Messins. Samedi, quartier du Sablon, dix personnes ont été verbalisées par la police, alors qu'elles jouaient aux cartes, en plein air, contrairement aux règles de distanciation sociale. Autre entorse au confinement, vendredi soir, treize personnes ont été verbalisées alors qu'elles étaient en pleine partie de football.

9h35 : Bonne nouvelle pour les habitants de Plappeville, et de l'agglomération messine. Le marché de la commune rouvre ses portes, le mardi entre 15h et 18h à la salle polyvalente, grâce à un arrêté préfectoral dérogatoire. Il sera impératif de respecter les gestes barrières, et "conseillé" de se couvrir la bouche avec un masque ou un foulard.

9h20 : Bilan de l'épidémie en Moselle. 1.024 personnes sont hospitalisées dans le département, soit 31 de moins en 24 heures, dont 150 dans des services de réanimation. 1.117 personnes ont pu regagner leur domicile, mais 560 décès sont recensés, selon le dernier bilan de Santé publique France, samedi soir.

9h15 : Bilan de l'épidémie dans le Grand Est. 4.632 personnes sont hospitalisées dans la région, soit 93 de moins en 24 heures, dont 737 dans des services de réanimation. 6.058 personnes ont pu regagner leur domicile, mais 2.472 décès sont recensés, selon le dernier bilan de Santé publique France, samedi soir.

9h10 : Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce direct pour suivre l'actualité en Moselle ce dimanche 19 avril.