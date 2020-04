DIRECT - Coronavirus : 569 décès en Moselle, le port du masque désormais obligatoire au Luxembourg

Retrouvez ici les informations à retenir ce lundi 20 avril en Moselle et dans le Pays-Haut sur l'épidémie de coronavirus et la situation de confinement.

L'essentiel

1.006 personnes sont hospitalisées en Moselle, soit 18 de moins en 24 heures , dont 148 dans des services de réanimation. 1.136 personnes ont pu regagner leur domicile, mais 569 décès sont recensés, selon le dernier bilan de Santé publique France, dimanche soir.

Le direct

11h45 : "Le rassemblement de Mulhouse n’est pas responsable de l’apparition du virus en Alsace". Dans un manifeste, le docteur Jonathan Peterschmitt veut répondre aux nombreuses mises en cause de l'église Porte ouverte chrétienne dont il est membre. Ce médecin généraliste à Ammertzwiller dans le Haut-Rhin, et membre de l'église Porte ouverte chrétienne répond aux accusations lancées après le rassemblement de fidèles à Mulhouse fin février. C'est à lire ici.

11h35 : Restez chez vous. En ce lundi, le Metz Handball vous souhaite à tous une bonne semaine.

11h30 : La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Moselle a mis en ligne sur son site une liste des artisans du département qui continuent de travailler malgré le confinement, vous pouvez la trouver ici.

11h20 : Restez chez vous. Dimanche, la police nationale a effectué des opérations de contrôle du respect du confinement à Thionville, Yutz et Algrange notamment, avec l'assistance d'un drone de la Police aux frontières.

11h05 : Affaire Grégory. Monique Villemin, la grand-mère de l'enfant, retrouvé dans la Vologne le 16 octobre 1984, est décédée dimanche. Monique Villemin, née Jacob, était âgée de 88 ans. Elle résidait dans une maison de retraite à Baccarat (Meurthe-et-Moselle). Elle sera inhumée dans l'intimité familiale ce mardi, selon l'avis de décès consultable en ligne. C'est à lire ici.

10h45 : Poilémique. Six sapeurs-pompiers professionnels vont déposer plainte lundi pour discrimination physique, après six premières plaintes vendredi dernier. Depuis le 6 avril, ils sont 25 sapeurs-pompiers professionnels à ne plus avoir le droit de partir en intervention, et donc sommer de rester chez eux. Leur tort : arborer une moustache, ou un bouc. Selon la direction du Sdis : il n’est pas possible d’utiliser en toute sécurité un masque FFP2 sans être rasé à nu. Il faut que les rebords, les joints du masques reposent sur une partie du visage rasée de près.

10h30 : Le Luxembourg entame ce lundi la première phase de sa stratégie de déconfinement. Cela ne veut pas dire que les 100.000 frontaliers lorrains vont retourner au Grand Duché. Pour le moment cela signifie seulement la réouverture des magasins de bricolage, la reprise d'activité pour les jardiniers et les paysagistes, une forme de scolarité assurée pour les élèves qui risquent le décrochage scolaire, ainsi que le redémarrage des chantiers. Avec un geste barrière imposé à tous : le port du masque.

10h10 : Bilan de l'épidémie en Moselle. 1.006 personnes sont hospitalisées dans le département, soit 18 de moins en 24 heures, dont 148 dans des services de réanimation. 1.136 personnes ont pu regagner leur domicile, mais 569 décès sont recensés, selon le dernier bilan de Santé publique France, dimanche soir.

10h : Bilan de l'épidémie dans le Grand Est. 4.608 personnes sont hospitalisées dans la région, soit 24 de moins en 24 heures, dont 742 dans des services de réanimation. 6.139 personnes ont pu regagner leur domicile, mais 2.463 décès sont recensés, selon le dernier bilan de Santé publique France, dimanche soir.

9h45 : Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce direct, pour suivre avec nous l'évolution de la situation en Moselle ce lundi 20 avril.