DIRECT - Coronavirus : 877 hospitalisations en Moselle, un masque lavable bientôt distribué aux Messins

636 morts en Moselle, dont un commandant de police affecté à Metz ; le port du masque obligatoire dans les transports en commun à partir du 11 mai ; réouvertures des marchés alimentaires. Suivez avec nous l'actualité de ce mercredi 29 avril, liée au coronavirus et au confinement.

44e jour de confinement en France, suivez ici les informations à retenir ce mercredi 29 avril en Moselle et dans le Pays-Haut.

L'essentiel

Selon l'agence Santé Publique France, le Covid-19 a tué 2.799 personnes dans les hôpitaux du Grand Est , soit 20 de plus en 24 heures. En Moselle, un malade a succombé mardi, portant le nombre de décès à 636.

, soit 20 de plus en 24 heures. En Moselle, un malade a succombé mardi, portant le nombre de décès à 636. Les détails du plan de déconfinement présentés par le Premier ministre, mardi, sont dans cet article.

présentés par le Premier ministre, mardi, sont dans cet article. Un commandant de police de 53 ans, affecté à Metz, est mort lundi du coronavirus .

de 53 ans, affecté à Metz, est . Toutes les infos pratiques à connaître en cette période de confinement sont regroupées dans cet article.

Le direct

11h45 : Leur réouverture lundi avait provoqué des très longues files d'attente, les huit déchèteries de la métropole messine seront fermées les 1er et 8 mai.

11h40 : Nos héros du quotidien. L'hôpital militaire Legouest de Metz partage ce mercredi sur son compte Twitter les gestes de solidarité envers ses salariés.

11h30 : Jour 44 du confinement. Depuis le début du confinement, les forces de l'ordre effectuent de nombreux contrôles routiers en Moselle, c'est encore le cas ce mercredi.

11h25 : Masques. La ville de Metz va fournir aux habitants, de dix ans et plus, un masque lavable en tissu. Pour le recevoir, il faut remplir un formulaire en ligne, ou téléphoner à Allô Mairie. Toutes les explications pour récupérer un masque sont dans cet article.

11h15 : 11 mai. Le Premier ministre a donné, mardi, les grandes lignes de la levée progressive du confinement. "Il y aura assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai", a-t-il assuré. Edouard Philippe a demandé aux entreprises d'équiper en masques leurs salariés, et a promis qu'on pourrait en acheter dans les commerces. "Les pharmacies et la grande distribution seront invitées à vendre des masques jetables ou lavables", a-t-il souligné. Les tests virologiques seront "massifiés" et "remboursés à 100%", a-t-il aussi promis.

11h10 : Retour à l'école. Le syndicat d'enseignants FSU en Lorraine n'est pas convaincu par les annonces d'Edouard Philippe mardi sur la réouverture des écoles le 11 mai. Il réclame du temps pour préparer au mieux l’accueil des élèves. "Comment faire quand les locaux sont exigus, dans les cours, pendant les repas, les transports ? On doit s'appuyer sur les collectivités", indique Philippe Noller, représentant en Lorraine de la FSU.

11h : Un commandant de police de 53 ans, affecté chez les CRS de Metz, est mort ce lundi du coronavirus. Il était hospitalisé depuis le 29 mars pour des problèmes respiratoires. Un décès qui provoque la colère des syndicats de policiers : "On nous a envoyé au casse-pipe", dénoncent-ils dans cet article.

10h45 : Selon l'agence Santé Publique France, le Covid-19 a tué 2.799 personnes dans les hôpitaux du Grand Est, soit 20 de plus par rapport à la veille. En Moselle, un malade a succombé mardi, portant le nombre de décès à 636. En revanche, le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser : 4.170 dans le Grand Est (-56) dont 877 (-3) en Moselle. La tendance se confirme aussi dans les services de réanimation : 605 lits occupés à l'échelle régionale (-20), mais un très légère augmentation en Moselle avec 127 (+2) patients.

10h40 : Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce direct pour suivre l'actualité ce mercredi 29 avril en Moselle et dans le Pays-Haut.